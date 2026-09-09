Po co regulacje? Regulacje nakładają ograniczenia i są hamulcem dla rozwoju. Dlaczego sztuczna inteligencja i innowacje rodzą się w Ameryce albo w Chinach? Bo nie ma tam tylu regulacji, które zabijają innowacje. My musimy być za postępem, bo będziemy ostatni. Prześpimy swój dobry czas, gdy inni pójdą do przodu.

Wszystko, co powyżej napisałem, to mantry powtarzane przez „lobbystów” firm technologicznych. O lobbystach piszę w cudzysłowie, bo niejednokrotnie, a nawet często, a może nawet prawie zawsze tak się nie przedstawiają. To osoby związane z inicjatywami rozwoju i globalnego biznesu, które przychodzą do nas z szansami na jeszcze lepsze jutro i przestrogą, abyśmy niemądrymi regulacjami wszystkiego nie popsuli.