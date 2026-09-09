Nowelizacja kodeksu spółek handlowych z 16 sierpnia 2023 r. wprowadziła do polskiego porządku prawnego nowy rodzaj podziału – podział przez wyodrębnienie. Uzupełniła ona istniejący wcześniej katalog podziałów spółek, wprowadzając możliwość dokonania podziału uproszczonego, który polega na wniesieniu do spółki przejmującej części majątku spółki dzielonej, w zamian za akcje, obejmowane przez spółkę dzieloną.

Wprowadzenie tej instytucji umożliwia przeprowadzenie reorganizacji działalności spółek i grup kapitałowych w sposób, który nie był osiągalny w przypadku zastosowania prostej konstrukcji „wniesienia aportu” w postaci „zorganizowanej części przedsiębiorstwa”. W przypadku podziału spółka przejmująca jest następcą prawnym pod tytułem ogólnym (częściowo, w zakresie przeniesionej ze spółki dzielonej działalności i majątku) spółki dzielonej.