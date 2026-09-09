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Andrzej Mikosz: Podziały spółek kapitałowych. Pilna potrzeba korekty

Kodeks spółek handlowych wymaga zmian. Ich celem powinno być zapewnienie zgodności prawa spółek z prawem bilansowym, usunięcie niepewności interpretacyjnych oraz stworzenie ram dla bezpiecznych reorganizacji grup kapitałowych. A także usunięcie pewnej ambiwalencji regulacyjnej dotyczącej działalności finansowej.

Publikacja: 09.09.2026 05:20

KSH wymaga nowelizacji. Musi sprostać wyzwaniom bilansowym.

KSH wymaga nowelizacji. Musi sprostać wyzwaniom bilansowym.

Foto: Adobe Stock

Andrzej Mikosz

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych z 16 sierpnia 2023 r. wprowadziła do polskiego porządku prawnego nowy rodzaj podziału – podział przez wyodrębnienie. Uzupełniła ona istniejący wcześniej katalog podziałów spółek, wprowadzając możliwość dokonania podziału uproszczonego, który polega na wniesieniu do spółki przejmującej części majątku spółki dzielonej, w zamian za akcje, obejmowane przez spółkę dzieloną.

Wprowadzenie tej instytucji umożliwia przeprowadzenie reorganizacji działalności spółek i grup kapitałowych w sposób, który nie był osiągalny w przypadku zastosowania prostej konstrukcji „wniesienia aportu” w postaci „zorganizowanej części przedsiębiorstwa”. W przypadku podziału spółka przejmująca jest następcą prawnym pod tytułem ogólnym (częściowo, w zakresie przeniesionej ze spółki dzielonej działalności i majątku) spółki dzielonej.

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