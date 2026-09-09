Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, południowy wschód oraz krańce zachodnie kontynentu będą pod wpływem wyżów. Nad resztą kontynentu dominować będą układy niskiego ciśnienia z frontami atmosferycznymi. Polska będzie pod wpływem rozległej zatoki niżu znad północnych krańców Skandynawii, wraz z przemieszczającym się z zachodu na wschód pofalowanym, chłodnym frontem atmosferycznym. Przed frontem nad południową i południowo-wschodnią część kraju napływać będzie zwrotnikowa masa powietrza, natomiast nad pozostały obszar napłynie powietrze polarne morskie.

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Pogoda w środę. W części kraju upalnie, ale w wielu regionach deszcz i burze

W środę na południowym wschodzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Na obszarze od Warmii i Mazur oraz Pomorza, przez Kujawy, Wielkopolskę i Ziemię Łódzką, po Dolny Śląsk i Opolszczyznę, przelotne opady deszczu i burze. Wysokość opadów w czasie burz do 15-20 mm, lokalnie na Warmii około 30 mm.

Temperatura maksymalna od 17 st. C, 19 st. C na Pomorzu, około 28 st. C w centrum, do 31 st. C na południu i południowym wschodzie. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, lokalnie na terenach podgórskich Karpat także dość silny, w porywach do 65 km/h, z kierunków południowych, jedynie na zachodzie zachodni i południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 75 km/h. Wysoko w Karpatach porywy do 65 km/h.

Prognoza pogody na czwartek. Nadejdzie znaczne ochłodzenie

W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie początkowo na południowym wschodzie umiarkowane. Miejscami opady deszczu, na obszarze od Suwalszczyzny, przez Mazowsze i Ziemię Łódzką, po Śląsk i Małopolskę także burze i opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i tam miejscami wysokość opadów od 15 mm do 30 mm.

Temperatura minimalna od 8 st. C w kotlinach sudeckich i 11 st. C, 12 st. C na Ziemi Lubuskiej, na Pomorzu i w rejonach podgórskich Karpat, około 14 st. C w centrum, do 17 st. C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami przejściowo wzmagający się do dość silnego i porywistego, w centrum i na południu w porywach do 65 km/h, zwłaszcza w czasie burz, na przeważającym obszarze z kierunków zachodnich, jedynie w pierwszej połowie nocy na południowym wschodzie i wschodzie południowy i południowo-zachodni. Wysoko w Karpatach początkowo porywy wiatru do 75 km/h, stopniowo słabnące.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami w całym kraju słabe, przelotne opady deszczu. Najwięcej opadów na Pomorzu, Kujawach i na Warmii, do około 8-10 mm.

Temperatura maksymalna od 16 st. C nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat do 20 st. C na południu i zachodzie. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, początkowo na zachodzie w porywach do 60 km/h, w górach do 55 km/h, zachodni i południowo-zachodni.

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Pogoda w Warszawie. Najpierw upał, a później nagłe ochłodzenie

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 994 hPa. Przewiduje się spadek, potem wzrost ciśnienia. W środę w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane, wieczorem, okresami duże. Temperatura maksymalna 30 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.

W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu, również przelotne, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Początkowo możliwa burza. Prognozowana suma opadów, lokalnie do około 25 mm. Temperatura minimalna 16 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami także podczas burzy porywisty, na ogół z kierunków zachodnich.

W czwartek w stolicy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 19 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków zachodnich.