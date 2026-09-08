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Słowacka Górska Służba Ratownicza poinformowała, że poszukiwania zakończyły się po odnalezieniu 27-latka z pokładu helikoptera. Mężczyzna nie dawał oznak życia.
Ciało zostało następnie przetransportowane i przekazane słowackiej policji oraz lekarzowi, który przeprowadził oględziny. Ratownicy przekazali kondolencje rodzinie zmarłego.
Jak podaje Polsat News, poszukiwania rozpoczęły się w poniedziałek po północy. Z przekazanych służbom informacji wynikało, że Polak wyruszył z Łysej Polany w stronę Doliny Białej Wody, przełęczy Rohatka i Lodowej Przełęczy. Następnie miał wrócić przez Dolinę Jaworową na Łysą Polanę.
Kiedy przez cały dzień nie było z nim kontaktu, jego bliscy zawiadomili służby. Ratownicy odnaleźli samochód 27-latka na parkingu przy Łysej Polanie.
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Do działań włączono także słowacką policję. Funkcjonariusze mieli pomóc w ustaleniu położenia zaginionego na podstawie ostatnich połączeń jego telefonu z siecią komórkową.
Polsat News informuje, że w teren ruszyli ratownicy Górskiej Służby Ratowniczej ze Starego Smokowca. W akcji wykorzystano również drony, a do poszukiwań skierowano przewodników z psami tropiącymi.
Przełom nastąpił po zaangażowaniu śmigłowca udostępnionego przez słowackie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Podczas lotu ratownicy zauważyli poszukiwanego na północnej ścianie Szerokiej Wieży.
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Po dotarciu na miejsce stwierdzono, że 27-latek nie żyje. Okoliczności jego śmierci mają wyjaśnić słowackie służby.
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