Iran dysponuje jeszcze zapasami ropy, które przed blokadą umieścił w magazynach morskich poza Zatoką Perską, ale nie jest w stanie ich już uzupełniać. Szacuje się, że zapasy te wyczerpią się do połowy października, a dochody ustaną w połowie grudnia.

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Amerykańska blokada portów bije w gospodarkę Iranu

Brak dostępu do walut zagranicznych stanowi dotkliwy cios dla irańskiej gospodarki, powodując gwałtowny spadek wartości waluty – riala i rosnącą inflację – podkreślił „WSJ”.

„Wiele będzie zależało od skali trudności gospodarczych, jakie irański reżim będzie gotów ponieść, by osiągnąć swoje cele militarne i geopolityczne” – powiedział gazecie ekonomista Hamad Hussain.

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„Amerykańska kampania USA będzie miała znaczący wpływ na przeciętne irańskie gospodarstwo domowe. Nie wynika z tego jednak, że Iran będzie gotów do kapitulacji” – oceniła Ellie Geranmayeh, ekspertka ds. Iranu w think tanku Europejska Rada Stosunków Zagranicznych (ECFR).

Blokada portów przez amerykańską marynarkę wojenną okazała się skuteczniejsza niż sankcje gospodarcze – oceniła w ubiegłym tygodniu Claire Jungman, analityczka firmy Vortex.

Potężna inflacja w Iranie

Homayoun Falakshahi, analityk firmy Kpler, monitorującej globalne rynki, zauważył w rozmowie z agencją Reutera, że załamanie eksportu może zmusić Teheran do finansowania wydatków poprzez dodruk pieniądza, co grozi dalszą inflacją. Międzynarodowy Fundusz Walutowy szacuje, że inflacja w Iranie w tym roku wyniesie prawie 70 proc.

Presja ekonomiczna ze strony USA zmusiła reżim do podjęcia kroków, które grożą wzrostem frustracji społeczeństwa. Rząd irański ogłosił, że podniesie ceny benzyny, począwszy od 8 września. Poprzednia podwyżka cen paliw w 2019 r. wywołała protesty na masową skalę w całym Iranie.

Decyzja o wzroście cen benzyny odzwierciedla trudną sytuację, w jakiej znajdują się władze, próbujące złagodzić skutki presji ekonomicznej bez podejmowania drastycznych środków ekonomicznych, grożących niepokojami wewnętrznymi. Amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW) przypomniał, że w minioną sobotę, 5 września, Iran usiłował ostrzelać amerykańskie okręty wojenne. Świadczy to o tym, jak silną motywację ma Teheran do zmuszenia Stanów Zjednoczonych do zakończenia blokady, w tym poprzez zwiększenie kosztów wojskowych dla USA i komercyjnych dla statków, które omijają irańską kontrolę pod osłoną amerykańskiej armii – podkreślił ośrodek analityczny.