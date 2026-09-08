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Serbia pogrzebała nie tylko zbrodniarza. To może być koniec marzeń o wejściu do UE

Tysiące ludzi w kondukcie, ministrowie przy trumnie, salwy nad grobem – tak Belgrad pożegnał zbrodniarza wojennego. Ale czy i swoje dążenia do Unii Europejskiej?

Publikacja: 08.09.2026 13:34

Po tym, jak Serbia pożegnała Ratko Mladicia, Chorwacja wysłała notę protestacyjną do Brukseli

Po tym, jak Serbia pożegnała Ratko Mladicia, Chorwacja wysłała notę protestacyjną do Brukseli

Foto: PAP / EPA

Andrzej Łomanowski

– Państwowy pogrzeb generała Ratko Mladicia grozi przekształceniem się w pochówek serbskich dążeń do UE na co najmniej 20 lat – stwierdził jeden z włoskich dziennikarzy.

Pogrzeb byłego dowódcy wojsk Republiki Serbskiej (wchodzącej obecnie w skład Bośni i Hercegowiny) wyglądał imponująco. Przez miasto przeszło co najmniej kilkanaście tysięcy ludzi, palono race. Na cmentarzu wojsko oddało salwy honorowe, czterech serbskich ministrów (w tym szef resortu obrony) skłoniło głowy nad grobem człowieka skazanego przez Trybunał w Hadze za zbrodnie wojenne.

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