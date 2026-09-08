– Państwowy pogrzeb generała Ratko Mladicia grozi przekształceniem się w pochówek serbskich dążeń do UE na co najmniej 20 lat – stwierdził jeden z włoskich dziennikarzy.

Pogrzeb byłego dowódcy wojsk Republiki Serbskiej (wchodzącej obecnie w skład Bośni i Hercegowiny) wyglądał imponująco. Przez miasto przeszło co najmniej kilkanaście tysięcy ludzi, palono race. Na cmentarzu wojsko oddało salwy honorowe, czterech serbskich ministrów (w tym szef resortu obrony) skłoniło głowy nad grobem człowieka skazanego przez Trybunał w Hadze za zbrodnie wojenne.