Marcin Mastalerek
Mastalerek był pytany czy afera Zondacrypto zaszkodzi Prawu i Sprawiedliwości.
- Gdyby PiS było silne, myślę, że to spłynęłoby jak po kaczce, bo w swojej sile, mając swój elektorat, tak by było. Natomiast ta afera nałożyła się na problemy strukturalne PiS i dlatego może silniej w nią uderzyć - ocenił były rzecznik PiS.
Czytaj więcej
Zeznania Przemysława Krala pogrążają kolejnych polityków PiS. Według informacji „Rzeczpospolitej” prokuratura bada inwestycję w kryptowaluty ważneg...
- Ja uważam, że w interesie PiS jest propozycja premiera (Mateusza) Morawieckiego, tzn. komisja śledcza. Dlatego, ze wszystkie karty w sprawie afery ma Donald Tusk i jego obóz, mogą grać, wypuszczać informacje, dozować. Tylko komisja śledcza i upublicznienie pozwoli PiS, by jakoś z tej afery wyjść - dodał.
Zdaniem Mastalerka PiS „musiałby też wyjść z bardzo dużą propozycją walki z przestępczością zorganizowaną”. - Przecież to jest partia założona na micie Lecha Kaczyńskiego, jako ministra sprawiedliwości, który twardo walczył z mafiami. Ta afera po latach może uderzyć w DNA PiS – zauważył Mastalerek.
Były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy przyznał, że nie rozumie dlaczego PiS „nie przyjął entuzjastycznie” propozycji Mateusza Morawieckiego ws. powołania komisji śledczej, mającej wyjaśnić aferę Zondacrypto. - Premierowi Tuskowi amunicji w tej sprawie wystarczy na rok do wyborów, naprawdę w interesie PiS jest komisja śledcza, przecięcie tego – dodał. - Druga noga to twarda walka dzisiaj, wyjście z nowymi propozycjami. Bez tego, myślę że to będzie po prostu ciekło, poparcie będzie im ciekło – ocenił Mastalerek.
Mastalerek pytany o to, czy w związku z aferą Zondacrypto PiS powinien odciąć się od Zbigniewa Ziobry, którego fundacja otrzymała 450 tys. zł od Zondacrypto, a Tusk oskarżył go o to, iż za pieniądze miał obiecywać „ukręcenie spraw” w prokuraturze związanych z giełdą kryptowalut?
- Ciężko jest wrócić do poważnej polityki, jeżeli ktoś sam schodzi z sań, wyjeżdża i ucieka – odparł. Na uwagę, że PiS dalej broni Ziobry, Mastalerek przyznał, że „jest to problem Prawa i Sprawiedliwości”. - Ja na ich miejscu sam żądałbym po prostu komisji śledczej, i tyle – dodał.
- Dla PiS komisja śledcza miałaby ten walor, że wszystko by upubliczniła. Mieliby swoich ludzi, którzy mieliby dostęp do materiałów. Dziś dostęp do materiałów mają tylko ludzie Donalda Tuska i będą je wypuszczali wtedy, gdy będzie im się to opłacało – wyjaśnił Mastalerek dodając, że informacje związane z Zondacrypto będą w takim razie pojawiać się bliżej wyborów parlamentarnych.
Więcej informacji wkrótce
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas