Mastalerek był pytany czy afera Zondacrypto zaszkodzi Prawu i Sprawiedliwości.

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Marcin Mastalerek: Propozycja Mateusza Morawieckiego ws. Zondacrypto jest w interesie PiS

- Gdyby PiS było silne, myślę, że to spłynęłoby jak po kaczce, bo w swojej sile, mając swój elektorat, tak by było. Natomiast ta afera nałożyła się na problemy strukturalne PiS i dlatego może silniej w nią uderzyć - ocenił były rzecznik PiS.

- Ja uważam, że w interesie PiS jest propozycja premiera (Mateusza) Morawieckiego, tzn. komisja śledcza. Dlatego, ze wszystkie karty w sprawie afery ma Donald Tusk i jego obóz, mogą grać, wypuszczać informacje, dozować. Tylko komisja śledcza i upublicznienie pozwoli PiS, by jakoś z tej afery wyjść - dodał.

Zdaniem Mastalerka PiS „musiałby też wyjść z bardzo dużą propozycją walki z przestępczością zorganizowaną”. - Przecież to jest partia założona na micie Lecha Kaczyńskiego, jako ministra sprawiedliwości, który twardo walczył z mafiami. Ta afera po latach może uderzyć w DNA PiS – zauważył Mastalerek.

Marcin Mastalerek o aferze Zondacrypto: Amunicji Donaldowi Tuskowi wystarczy do wyborów

Były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy przyznał, że nie rozumie dlaczego PiS „nie przyjął entuzjastycznie” propozycji Mateusza Morawieckiego ws. powołania komisji śledczej, mającej wyjaśnić aferę Zondacrypto. - Premierowi Tuskowi amunicji w tej sprawie wystarczy na rok do wyborów, naprawdę w interesie PiS jest komisja śledcza, przecięcie tego – dodał. - Druga noga to twarda walka dzisiaj, wyjście z nowymi propozycjami. Bez tego, myślę że to będzie po prostu ciekło, poparcie będzie im ciekło – ocenił Mastalerek.

Mastalerek pytany o to, czy w związku z aferą Zondacrypto PiS powinien odciąć się od Zbigniewa Ziobry, którego fundacja otrzymała 450 tys. zł od Zondacrypto, a Tusk oskarżył go o to, iż za pieniądze miał obiecywać „ukręcenie spraw” w prokuraturze związanych z giełdą kryptowalut?

- Ciężko jest wrócić do poważnej polityki, jeżeli ktoś sam schodzi z sań, wyjeżdża i ucieka – odparł. Na uwagę, że PiS dalej broni Ziobry, Mastalerek przyznał, że „jest to problem Prawa i Sprawiedliwości”. - Ja na ich miejscu sam żądałbym po prostu komisji śledczej, i tyle – dodał.

- Dla PiS komisja śledcza miałaby ten walor, że wszystko by upubliczniła. Mieliby swoich ludzi, którzy mieliby dostęp do materiałów. Dziś dostęp do materiałów mają tylko ludzie Donalda Tuska i będą je wypuszczali wtedy, gdy będzie im się to opłacało – wyjaśnił Mastalerek dodając, że informacje związane z Zondacrypto będą w takim razie pojawiać się bliżej wyborów parlamentarnych.

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