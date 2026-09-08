Już od kilku tygodni na ulicach Krakowa można było dostrzec niewielkie billboardy Bartosza Bocheńczaka, kandydata wskazanego przez Konfederację na prezydenta Krakowa. Szef sztabu Sławomira Mentzena z 2025 r., uchodzący w partii za jednego z najsprawniejszych organizatorów i jednego z ojców sukcesu Mentzena w ubiegłym roku, reklamował się hasłem: „Odzyskajmy Kraków”. I prowadził niezwykle intensywną prekampanię wyborczą.

Wszystkie te działania okazały się jednak na wyrost, bo Bocheńczak w tych wyborach w ogóle nie wystartuje.