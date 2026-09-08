Problemy techniczne u brytyjskiego operatora kontroli ruchu lotniczego Nats zakłóciły odloty z kilku lotnisk w Wielkiej Brytanii – informuje BBC.

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Najpoważniejsze problemy dotyczą odlotów z londyńskich lotnisk. Od momentu zgłoszenia usterki we wtorek wczesnym popołudniem wystartowało z nich niewiele samolotów. Większość lotów, które miały odlecieć po godz. 14 z Heathrow, Gatwick, Stansted i London City, została opóźniona albo nadal nie wystartowała. Problemy występują również na innych lotniskach w Wielkiej Brytanii, m.in. w Manchesterze, Edynburgu, Birmingham i Belfaście – informuje Guardian.

Heathrow, największe lotnisko w Wielkiej Brytanii, poinformowało, że przyloty nadal są obsługiwane. Eurocontrol przekazał jednak, że niektóre samoloty lecące do Wielkiej Brytanii są zatrzymywane na zagranicznych lotniskach. Zakłócenia mogą potrwać do wieczora.

Awaria Nats uderzyła w Heathrow i Gatwick

Na Heathrow odloty zostały początkowo wstrzymane około południa. Później ruch wznowiono, jednak po południu ponownie dochodziło do czasowych przerw w obsłudze startujących samolotów. Przyloty odbywały się natomiast bez większych zakłóceń.

Lotnisko Gatwick poinformowało, że również odczuwa skutki problemów technicznych, podobnie jak kilka innych brytyjskich portów lotniczych. Zakłócenia wystąpiły także na lotnisku East Midlands, a Manchester Airport ostrzegł, że część odlatujących rejsów może być opóźniona.

Rzecznik lotniska w Birmingham przeprosił pasażerów za utrudnienia i zalecił im przyjazd na lotnisko zgodnie z wymaganiami dotyczącymi odprawy określonymi przez ich linię lotniczą. Pasażerowie powinni również bezpośrednio kontaktować się z przewoźnikami w celu uzyskania najnowszych informacji o swoich rejsach.

Lotnisko w Edynburgu poinformowało natomiast, że wie o problemie, który „może wpłynąć na funkcjonowanie portu”.

Lotnisko Belfast City ostrzegło przed możliwymi utrudnieniami w ruchu lotniczym w związku z awarią systemu Nats. „Z powodu problemu technicznego, o którym mowa poniżej, mogą wystąpić zakłócenia dotyczące zarówno przylotów, jak i odlotów z lotniska Belfast City” – przekazano w komunikacie.

Lotniska w Dublinie i Cork w Irlandii również odnotowują opóźnienia.

Problemy z systemem przetwarzania lotów w Wielkiej Brytanii

Nats poinformował w oświadczeniu, że prowadzi intensywne prace nad usunięciem awarii. Jak podało BBC, problem nie został jeszcze rozwiązany.

„Ustaliliśmy, że problem wystąpił w naszym systemie przetwarzania lotów. Nasi inżynierowie są na miejscu i pilnie pracują nad jak najszybszym przywróceniem normalnego funkcjonowania” – przekazał operator.

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Nats przeprosił za spowodowane opóźnienia i ponownie zaapelował do podróżnych, by sprawdzali informacje o swoich rejsach bezpośrednio u przewoźników. Operator zapowiedział również publikowanie kolejnych komunikatów na swojej stronie internetowej oraz w serwisie X.