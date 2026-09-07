Główny międzynarodowy port lotniczy w Dżakarcie i co najmniej trzy inne lotniska w Indonezji pozostaną zamknięte do poniedziałku wieczorem z powodu erupcji wulkanu Anak Krakatau. Od soboty odwołania, opóźnienia i zmiany tras lotów dotknęły łącznie ponad 270 tys. pasażerów w całym kraju.

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Setki odwołanych lotów po erupcji wulkanu w Indonezji

„W związku ze wzmożoną aktywnością erupcyjną góry Anak Krakatau, operacje lotnicze w kilku portach zostały zawieszone” – przekazał w poniedziałek rano w mediach społecznościowych operator lotniska w Dżakarcie, firma Angkasa Pura. Tylko w poniedziałek rano na stołecznym lotnisku Soekarno-Hatta odwołanych lub opóźnionych zostało 243 połączeń krajowych i międzynarodowych, co dotknęło blisko 30 tys. osób.

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Wulkan uaktywnił się w piątek, wyrzucając lawę i wywołując eksplozje słyszalne z odległości setek kilometrów. Kolejne erupcje odnotowano w niedzielę. Wskutek tego wstrzymano tymczasowo ruch na ośmiu lotniskach.

Trudności występują również poza granicami kraju. Linie lotnicze Singapore Airlines, które odwołały wszystkie loty na lotnisko Soekarno-Hatta, zaproponowały trasę alternatywną przez Surabaję we wschodniej Jawie, jednak pasażerowie muszą samodzielnie zorganizować i opłacić podróż do lub z tego miasta.

Zagrożenia związane z erupcją Anak Krakatau

Wulkanologiczna Agencja Indonezji ostrzegła, że główne zagrożenie wiąże się z wyrzucaniem rozżarzonych skał, znacznymi opadami pyłu oraz potencjalnymi spływami lawy. Unoszący się w powietrzu popiół wulkaniczny stanowi również bezpośrednie zagrożenie dla silników samolotów.

Indonezja leży w pacyficznym „pierścieniu ognia”, obszarze o wysokiej aktywności sejsmicznej i wulkanicznej. To jednak niejedyne zagrożenie związane z klęskami żywiołowymi, z którymi mierzy się ten archipelag. Od początku roku pożary strawiły ponad 200 tys. ha lasów i torfowisk.