„Intensywność poparcia dla ceł odwetowych osiągnęła najwyższy poziom” – napisał w komunikacie ośrodek Nanos Research, podsumowując badanie dla telewizji CTV News i dziennika „The Globe and Mail”. 59 proc. Kanadyjczyków popiera, a 21 proc. w pewnym stopniu popiera cła na import z USA, nawet jeśli miałoby to oznaczać płacenie więcej za zakupy.

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Kanada odpowiada na cła USA w formule „dolar za dolara”

Wchodzące od 8 września trzy stawki ceł odwetowych, 15, 25 i 50 proc., będą dotyczyły importu z USA o wartości 27,6 mld dolarów, czyli równowartości kanadyjskiego eksportu do USA objętego od 22 sierpnia wynoszącą 50 proc. stawką celną. Ottawa ogłosiła cła odwetowe po wycofaniu się Kanady z negocjacji z USA i wejściu w życie amerykańskich ceł, a premier Mark Carney zapowiedział, że reakcja Kanady będzie miała formułę „dolar za dolara”. Mówiąc o konsekwencjach działań USA, Carney uznał, że „amerykańskie cła zostały zaprojektowane tak, by nam zaszkodzić i nas podzielić”.

Według sondażu Nanos Research łączne poparcie dla odejścia Kanady od negocjacji, pomimo obaw dotyczących gospodarki, wyniosło 85,6 proc. (75,4 proc. poparło, 10,4 proc. częściowo). Negatywną i częściowo negatywną opinię na ten temat ma 12,2 proc.

Bardziej podzielone jest społeczeństwo kanadyjskich Prerii, czyli prowincji Alberta, Saskatchewan i Manitoba, gdzie poparcie dla decyzji premiera wyraża 76,6 proc., a przeciwnych w różnym stopniu jest 20,7 proc. W Albercie separatyści działają na rzecz odłączenia prowincji od Kanady i w październiku odbędzie się tam referendum, w którym jedno z pytań dotyczyć będzie organizacji przyszłego referendum w sprawie secesji.

Amerykańskie cła na kanadyjskie towary Foto: PAP

23 proc. Kanadyjczyków ma obawy, a 45 proc. ma „pewne” obawy, że skutki ceł odczują osobiście. Jednak siedmiu na dziesięciu Kanadyjczyków jest skłonnych (38 proc.) lub w pewnym stopniu skłonnych (31 proc.) płacić więcej za codzienne zakupy jako część odpowiedzi Kanady na amerykańskie cła na kanadyjskie towary.

77 proc. Kanadyjczyków unika amerykańskich towarów. 74 proc. nie uważa USA za wiarygodnego sojusznika

Ponadto 78 proc. Kanadyjczyków deklaruje, że poszukuje kanadyjskich towarów, a 77 proc. unika amerykańskich towarów i usług w reakcji na komentarze Donalda Trumpa na temat Kanady.

Większość Kanadyjczyków nie postrzega obecnie USA jako wiarygodnego sojusznika. 53 proc. nie zgadza się z opinią, że USA to wiarygodny sojusznik, a kolejne 21 proc. w pewnym stopniu nie zgadza się – wynika z sondażu Nanos Research.