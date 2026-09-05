Michael Mendl
W trakcie kariery Mendl zagrał w ponad 200 produkcjach teatralnych, telewizyjnych i filmowych.
Jedną z jego najbardziej znanych kreacji była rola kanclerza RFN Willy'ego Brandta w filmie telewizyjnym „Im Schatten der Macht” (pol. „W cieniu władzy”) z 2003 r.. Za tę rolę rok później otrzymał Złotą Kamerę dla najlepszego niemieckiego aktora.
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W 2006 r. Mendl wcielił się w Jana Pawła II w fabularyzowanym filmie dokumentalnym „Karol Wojtyła. Tajemnice papieża”, łączącym inscenizowane sceny z życia Karola Wojtyły z wypowiedziami świadków.
Mendl urodził się w 1944 r. w Lunen jako nieślubny syn katolickiego księdza. Przez około 25 lat występował przede wszystkim na scenach teatralnych, a karierę filmową rozpoczął na większą skalę dopiero w okolicach 50. roku życia.
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„Kiedy przeszedłem do filmu, miałem ogromne szczęście” – mówił w 2019 r. w rozmowie z agencją dpa. Określał się jako aktor charakterystyczny, któremu przypadają trudne role, w tym przestępców, psychopatów, polityków. (PAP)
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