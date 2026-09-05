Plakat stworzony przez grupę kampanii politycznej „Wszyscy nienawidzą Elona”, przedstawiający wizerunek amerykańskiego miliardera i założyciela Amazona Jeffa Bezosa oraz krytykujący jego podatki, pojawia się na billboardzie w Manchesterze w północnej Anglii
Według najnowszego raportu opublikowanego przez Altratę, firmę zajmującą się globalnym wywiadem majątkowym, mapowaniem relacji zawodowych i dynamiką rynku zamożnych, w 2025 roku liczba miliarderów na świecie osiągnęła rekordowe 3795 osób, ponieważ boom na sztuczną inteligencję gwałtownie przyspieszył tworzenie bogactwa na całym świecie.
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To oznacza wzrost liczby miliarderów o 8,2 proc., co jest największym rocznym wzrostem od pięciu lat. Łączny majątek miliarderów na świecie wzrósł w zeszłym roku o 12,8 proc. do rekordowego poziomu 15,1 biliona dolarów, jak wynika z raportu. Miliarderzy stanowią zaledwie 0,07 proc. osób z majątkiem netto przekraczającym 5 mln dolarów, podczas gdy posiadają 13 proc. całkowitego majątku tej grupy. Prawie połowa wszystkich miliarderów ma majątek netto w wysokości 1-2 miliardów dolarów.
W rękach miliarderów z aktywami o wartości co najmniej 50 miliardów dolarów pozostaje ponad ćwierć całego majątku wszystkich miliarderów.
Chociaż entuzjazm dla AI był dobrodziejstwem dla najbogatszych, a w szczególności dla tych z Ameryki Północnej, sprawił również, że ich papierowe fortuny stały się znacznie bardziej zmienne.
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Altrata zidentyfikowała 150 spółek giełdowych, które w największym stopniu przyczyniły się do wzrostu majątku miliarderów. Firmy, które zainwestowały co najmniej 30 milionów dolarów w sztuczną inteligencję w ciągu ostatnich pięciu lat, przewyższyły te, które tego nie zrobiły, o 23 proc. pod względem wzrostu kapitalizacji rynkowej w latach 2024-2025, podała Altrata.
Według Mai Imberg, szefowej działu analiz i przywództwa intelektualnego w firmie Altrata, entuzjazm Wall Street dla sztucznej inteligencji również przyczynił się do pogłębienia się przepaści majątkowej w „klubie trzech przecinków”.
W raporcie zidentyfikowano 29 „supermiliarderów” – osób o wartości ponad 50 miliardów dolarów – o łącznej wartości netto 4,1 biliona dolarów, czyli 27 proc. całego majątku miliarderów. W 2017 roku, według szacunków firmy, było tylko 10 supermiliarderów, którzy stanowili 7,2 proc. całego majątku miliarderów.
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Chociaż wzrost akcji technologicznych przyniósł historyczne fortuny, bogactwo zbudowane na akcjach firm technologicznych powiązanych z AI może być zmienne, powiedziała Imberg.
– Spodziewamy się, że majątki wielu najbogatszych miliarderów, czyli tych, których firmy koncentrują się na technologii, będą rosły i spadały w reakcji na doniesienia o AI – stwierdziła.
Ten rok przyniósł gwałtowne wahania na giełdzie, w tym lipcową wyprzedaż akcji głównych producentów chipów o wartości 1,3 biliona dolarów. Dla najbogatszych z bogatych oznacza to oszałamiające i gwałtowne wzrosty i spadki wartości papierowego majątku, takie jak jednodniowy spadek Elona Muska o 18 miliardów dolarów i tygodniowy spadek Larry'ego Ellisona o 50 miliardów dolarów, według Forbesa.
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– Koncentracja rynku niekoniecznie oznacza bańkę spekulacyjną. Istnieje jednak ryzyko, gdy ekspozycja koncentruje się w jednym głównym sektorze (technologii) i w jego obrębie na AI – powiedziała Imberg.
Według Altraty, populacja miliarderów w Ameryce Północnej, największa na świecie i licząca 1337 osób (35 proc. całej grupy), wzrosła w 2025 roku o 11,6 proc., szybciej niż w jakimkolwiek innym regionie. Imberg przypisuje ten szybki wzrost częściowo dominacji Stanów Zjednoczonych na rynkach technologii prywatnych i publicznych. W liczbach bezwzględnych jest to ponad trzykrotnie więcej niż w Chinach, gdzie populacja miliarderów wzrosła o 13 proc. W Azji populacja miliarderów osiągnęła 881, po wzroście o 6,5 proc.
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Liczba miliarderów w Europie wynosi 1081 osób (28 proc. miliarderów), po wzroście o 7,9 proc. w zeszłym roku. Niemcy, największy europejski rynek bogactwa, odnotowały najszybszy wzrost liczby miliarderów spośród wszystkich 15 czołowych krajów (na poziomie 20 proc.). Bliski Wschód ma 254 miliarderów, 6,7 proc. całej grupy, z 0,7 biliona dolarów. W Afryce miliarderów jest 47, co stanowi 1,2 proc. ogólnej liczby bogaczy. Ich majątek to 0,1 biliona dolarów. 51 miliarderów strefy Pacyfiku (1,3 proc. całej grupy) ma 0,1 biliona dolarów.
Spośród 15 największych miast, Singapur i duże miasta USA odnotowały najsilniejszy wzrost. Drugi w rankingu Hongkong był jednym z zaledwie dwóch (obok Londynu), które odnotowały spadek liczby miliarderów.
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Piąta część miliarderów urodziła się za granicą, przy czym odsetek ten wynosi prawie 60 proc. w Londynie (48 proc. w Wielkiej Brytanii), 41 proc. w San Francisco i 19 proc. w Nowym Jorku (18 proc. w USA). Ich średni wiek wynosi 71 lat, a tylko 9 proc. ma poniżej 50 lat, a kobiety stanowią zaledwie 13 proc. Większość miliarderów stworzyła swój majątek samodzielnie, a tylko 8 proc. w pełni go odziedziczyło. Bankowość i finanse to dominująca branża. Około 15 proc. miliarderów posiada prywatny odrzutowiec, co stanowi prawie trzy razy więcej niż odsetek posiadaczy luksusowych jachtów. Sport i filantropia to najpopularniejsze hobby wśród miliarderów. W ostatnich latach łączenie pasji do sportu i możliwości inwestycyjnych przesunęło się w kierunku bardziej strategicznego skupienia portfela: 201 miliarderów na świecie (nieco ponad 5 proc.) posiada obecnie bezpośrednie udziały w drużynie sportowej lub franczyzie.
Prawie 5000 małżonków i dorosłych dzieci odziedziczy znaczną część 6,6 biliona dolarów majątku miliarderów, który zostanie przekazany w ciągu następnej dekady – a kobiety będą stanowić znaczący udział. Dotyczy to ponad 1235 kobiet będących mężatkami.
Obecnie średni wiek spodziewanych dorosłych dzieci spadkobierców wynosi 48 lat, a małżonków 66 lat. Około 23 proc. spodziewanych dorosłych dzieci będących spadkobiercami już pracuje u boku swoich rodziców-miliarderów w głównym rodzinnym biznesie.
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