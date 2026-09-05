Według najnowszego raportu opublikowanego przez Altratę, firmę zajmującą się globalnym wywiadem majątkowym, mapowaniem relacji zawodowych i dynamiką rynku zamożnych, w 2025 roku liczba miliarderów na świecie osiągnęła rekordowe 3795 osób, ponieważ boom na sztuczną inteligencję gwałtownie przyspieszył tworzenie bogactwa na całym świecie.

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To oznacza wzrost liczby miliarderów o 8,2 proc., co jest największym rocznym wzrostem od pięciu lat. Łączny majątek miliarderów na świecie wzrósł w zeszłym roku o 12,8 proc. do rekordowego poziomu 15,1 biliona dolarów, jak wynika z raportu. Miliarderzy stanowią zaledwie 0,07 proc. osób z majątkiem netto przekraczającym 5 mln dolarów, podczas gdy posiadają 13 proc. całkowitego majątku tej grupy. Prawie połowa wszystkich miliarderów ma majątek netto w wysokości 1-2 miliardów dolarów.

Boom na AI pogłębia przepaść majątkową w klubie

W rękach miliarderów z aktywami o wartości co najmniej 50 miliardów dolarów pozostaje ponad ćwierć całego majątku wszystkich miliarderów.

Chociaż entuzjazm dla AI był dobrodziejstwem dla najbogatszych, a w szczególności dla tych z Ameryki Północnej, sprawił również, że ich papierowe fortuny stały się znacznie bardziej zmienne.

Altrata zidentyfikowała 150 spółek giełdowych, które w największym stopniu przyczyniły się do wzrostu majątku miliarderów. Firmy, które zainwestowały co najmniej 30 milionów dolarów w sztuczną inteligencję w ciągu ostatnich pięciu lat, przewyższyły te, które tego nie zrobiły, o 23 proc. pod względem wzrostu kapitalizacji rynkowej w latach 2024-2025, podała Altrata.

Według Mai Imberg, szefowej działu analiz i przywództwa intelektualnego w firmie Altrata, entuzjazm Wall Street dla sztucznej inteligencji również przyczynił się do pogłębienia się przepaści majątkowej w „klubie trzech przecinków”.

W raporcie zidentyfikowano 29 „supermiliarderów” – osób o wartości ponad 50 miliardów dolarów – o łącznej wartości netto 4,1 biliona dolarów, czyli 27 proc. całego majątku miliarderów. W 2017 roku, według szacunków firmy, było tylko 10 supermiliarderów, którzy stanowili 7,2 proc. całego majątku miliarderów.

Chociaż wzrost akcji technologicznych przyniósł historyczne fortuny, bogactwo zbudowane na akcjach firm technologicznych powiązanych z AI może być zmienne, powiedziała Imberg.

– Spodziewamy się, że majątki wielu najbogatszych miliarderów, czyli tych, których firmy koncentrują się na technologii, będą rosły i spadały w reakcji na doniesienia o AI – stwierdziła.

Ten rok przyniósł gwałtowne wahania na giełdzie, w tym lipcową wyprzedaż akcji głównych producentów chipów o wartości 1,3 biliona dolarów. Dla najbogatszych z bogatych oznacza to oszałamiające i gwałtowne wzrosty i spadki wartości papierowego majątku, takie jak jednodniowy spadek Elona Muska o 18 miliardów dolarów i tygodniowy spadek Larry'ego Ellisona o 50 miliardów dolarów, według Forbesa.

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– Koncentracja rynku niekoniecznie oznacza bańkę spekulacyjną. Istnieje jednak ryzyko, gdy ekspozycja koncentruje się w jednym głównym sektorze (technologii) i w jego obrębie na AI – powiedziała Imberg.

Ameryka Północna ma najwięcej miliarderów

Według Altraty, populacja miliarderów w Ameryce Północnej, największa na świecie i licząca 1337 osób (35 proc. całej grupy), wzrosła w 2025 roku o 11,6 proc., szybciej niż w jakimkolwiek innym regionie. Imberg przypisuje ten szybki wzrost częściowo dominacji Stanów Zjednoczonych na rynkach technologii prywatnych i publicznych. W liczbach bezwzględnych jest to ponad trzykrotnie więcej niż w Chinach, gdzie populacja miliarderów wzrosła o 13 proc. W Azji populacja miliarderów osiągnęła 881, po wzroście o 6,5 proc.

Liczba miliarderów w Europie wynosi 1081 osób (28 proc. miliarderów), po wzroście o 7,9 proc. w zeszłym roku. Niemcy, największy europejski rynek bogactwa, odnotowały najszybszy wzrost liczby miliarderów spośród wszystkich 15 czołowych krajów (na poziomie 20 proc.). Bliski Wschód ma 254 miliarderów, 6,7 proc. całej grupy, z 0,7 biliona dolarów. W Afryce miliarderów jest 47, co stanowi 1,2 proc. ogólnej liczby bogaczy. Ich majątek to 0,1 biliona dolarów. 51 miliarderów strefy Pacyfiku (1,3 proc. całej grupy) ma 0,1 biliona dolarów.

Bankowość i finanse to dominująca branża miliarderów

Spośród 15 największych miast, Singapur i duże miasta USA odnotowały najsilniejszy wzrost. Drugi w rankingu Hongkong był jednym z zaledwie dwóch (obok Londynu), które odnotowały spadek liczby miliarderów.

Piąta część miliarderów urodziła się za granicą, przy czym odsetek ten wynosi prawie 60 proc. w Londynie (48 proc. w Wielkiej Brytanii), 41 proc. w San Francisco i 19 proc. w Nowym Jorku (18 proc. w USA). Ich średni wiek wynosi 71 lat, a tylko 9 proc. ma poniżej 50 lat, a kobiety stanowią zaledwie 13 proc. Większość miliarderów stworzyła swój majątek samodzielnie, a tylko 8 proc. w pełni go odziedziczyło. Bankowość i finanse to dominująca branża. Około 15 proc. miliarderów posiada prywatny odrzutowiec, co stanowi prawie trzy razy więcej niż odsetek posiadaczy luksusowych jachtów. Sport i filantropia to najpopularniejsze hobby wśród miliarderów. W ostatnich latach łączenie pasji do sportu i możliwości inwestycyjnych przesunęło się w kierunku bardziej strategicznego skupienia portfela: 201 miliarderów na świecie (nieco ponad 5 proc.) posiada obecnie bezpośrednie udziały w drużynie sportowej lub franczyzie.

Prawie 5000 małżonków i dorosłych dzieci odziedziczy znaczną część 6,6 biliona dolarów majątku miliarderów, który zostanie przekazany w ciągu następnej dekady – a kobiety będą stanowić znaczący udział. Dotyczy to ponad 1235 kobiet będących mężatkami.

Obecnie średni wiek spodziewanych dorosłych dzieci spadkobierców wynosi 48 lat, a małżonków 66 lat. Około 23 proc. spodziewanych dorosłych dzieci będących spadkobiercami już pracuje u boku swoich rodziców-miliarderów w głównym rodzinnym biznesie.