W czasie CEE AI Summit 2026 w Pradze podpisana została Deklaracja Praska na temat współpracy państw Europy Środkowo-Wschodniej w obszarze sztucznej inteligencji. Ponadto Czechy podpisały memorandum m.in. z Polską dotyczące współpracy w tym zakresie, o czym jako pierwsza poinformowała dziś „Rzeczpospolita”.

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Wicepremier Czech podkreśla znaczenie współpracy polsko-czeskiej w obszarze AI

Karel Havlíček w rozmowie z WNP podkreślił znaczenie współpracy polsko-czeskiej na rzecz rozwoju regionu w obszarze AI.

– Z mojej perspektywy to prawdziwy kamień milowy. Deklarujemy, że państwa Europy Środkowo-Wschodniej mogą odgrywać bardzo ważną rolę w rozwoju sztucznej inteligencji i w europejskiej gospodarce AI. Polska jest dla nas niezwykle ważnym partnerem zarówno w handlu, jak i w inwestycjach. Należy do trzech najważniejszych krajów partnerskich Czech, a Czechy są również istotnym partnerem dla Polski – powiedział wicepremier Czech.

Odniósł się również do współpracy naszych państw w zakresie ubiegania się o budowę w regionie CEE jednej z unijnych gigafabryk AI. Jego zdaniem mamy spore szanse, aby przekonać Komisję Europejską.

– Z mojej perspektywy byłoby absolutnie nie do przyjęcia, gdyby Czechy lub Polska znalazły się poza „europejską rodziną AI”. Dlatego musimy współpracować, przedstawiać wspólne działania Czech i Polski oraz komunikować Unii Europejskiej, że jesteśmy gotowi do współpracy. Być może uda się stworzyć jedną dużą, wspólną infrastrukturę i dzielić się jej potencjałem – przyznał Havlíček.

Czechy inwestują w bezpieczeństwo AI

Wicepremier, minister przemysłu i handlu Czech w rozmowie z WNP podkreślił również, że Czesi zdają sobie sprawę z zagrożeń nadchodzących za pośrednictwem nowych technologii. Z tego powodu inwestują w bezpieczeństwo AI, cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo cyfrowe.

W tym kontekście Karel Havlíček odniósł się także do ostatniej operacji dezinformacyjnej, wymierzonej w Polaków i Czechów. Wykorzystywała ona zaszłości historyczne dotyczące Zaolzia w celu skłócenia obu narodów.

– Bardzo doceniam, że polskie i czeskie rządy zareagowały natychmiast. Jasno pokazaliśmy, że Czechy i Polska są partnerami, nie tylko sąsiadami, lecz jednymi z najbliższych sobie państw. Nie ma mowy o akceptowaniu tego rodzaju dezinformacji. To bardzo ważne, ponieważ naprawdę wysoko cenimy nasze wzajemne relacje – powiedział wicepremier Czech.

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