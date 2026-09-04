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„Pejzaż w kolorze sepii”. Blask i cień wspomnień

Jak bardzo możemy ufać pamięci? „Pejzaż w kolorze sepii” nie daje na to pytanie łatwej odpowiedzi.

Publikacja: 04.09.2026 13:03

„Pejzaż w kolorze sepii”. Blask i cień wspomnień

Foto: materiały prasowe

Daria Chibner

„Pejzaż w kolorze sepii” to filmowa adaptacja jednej z najbardziej poruszających powieści współczesnej literatury – debiutanckiej książki Kazuo Ishiguro, brytyjskiego pisarza japońskiego pochodzenia, opublikowanej w 1982 r. Za reżyserię odpowiada japoński twórca Kei Ishikawa, a film jest polsko-japońską koprodukcją. Nie jest to przypadek – Ishikawa jest absolwentem łódzkiej filmówki. Do pracy nad filmem zaangażowano też czołowych polskich twórców – autorem zdjęć został Piotr Niemyjski, a przejmującą oprawę muzyczną skomponował Paweł Mykietyn.

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