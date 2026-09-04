„Pejzaż w kolorze sepii” to filmowa adaptacja jednej z najbardziej poruszających powieści współczesnej literatury – debiutanckiej książki Kazuo Ishiguro, brytyjskiego pisarza japońskiego pochodzenia, opublikowanej w 1982 r. Za reżyserię odpowiada japoński twórca Kei Ishikawa, a film jest polsko-japońską koprodukcją. Nie jest to przypadek – Ishikawa jest absolwentem łódzkiej filmówki. Do pracy nad filmem zaangażowano też czołowych polskich twórców – autorem zdjęć został Piotr Niemyjski, a przejmującą oprawę muzyczną skomponował Paweł Mykietyn.