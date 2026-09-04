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Tomasz Terlikowski: Zwolennicy PiS i KO w podejściu do prawa są bardzo podobni

Polacy – mimo głębokiego podziału i polaryzacji – wcale tak bardzo się od siebie nie różnią. I w pewnym sensie, parafrazując tekst piosenki Lady Pank, można powiedzieć, że jesteśmy „tacy sami”, choć „ściana między nami”.

Publikacja: 04.09.2026 08:03

Krytyka swoich jest przecież niedopuszczalna, absolutnie nieodpowiednia i dowodzi, co do zasady, zdr

Krytyka swoich jest przecież niedopuszczalna, absolutnie nieodpowiednia i dowodzi, co do zasady, zdrady ideałów.

Foto: PAP/Szymon Pulcyn

Tomasz Terlikowski

Jestem w tej specyficznej sytuacji, że bywałem (i wciąż bywam) po różnych stronach politycznej i medialnej barykady. Uczestniczę w rozmaitych wydarzeniach medialnych czy społecznych i mam znajomych w wielu miejscach, co sprawia, że coraz lepiej widzę, jak bardzo jesteśmy do siebie podobni. Oczywiście każda ze stron, zgodnie z polaryzacyjną logiką, chciałaby w sobie widzieć tych lepszych, bardziej patriotycznych (lub bardziej otwartych), bardziej demokratycznych (czy bardziej praworządnych), ale gdy pogrzebać głębiej, okazuje się, że pod pewnymi względami obie strony są do siebie bardzo podobne. Estetycznie i etycznie, w podejściu do prawa i w politycznych narracjach.

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