Marek Domagalski: Test niezawisłości sędziów to szkodliwy lek dla sądownictwa
Cztery lata minęły od wprowadzenia w Polsce, w ramach rzekomego kompromisu w wojnie „starzy – nowi sędziowie”, i wdrażania oczekiwań TSUE testu niezawisłości i bezstronności sędziów. Nie zaprowadził on jednak pokoju w sądach, przeciwnie, zatruwa sądy i życie publiczne naszego państwa.
Już w trakcie prac nad nowelą ustawy o SN wprowadzającą ten test zwracałem uwagę w tym miejscu, aby lekarstwa – testowania sędziów – nie przedawkować, aby nie stało się trucizną. Niestety ta trucizna jest w sądach cały czas podawana.
Zatory w sądach
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