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Marek Domagalski: Test niezawisłości sędziów to szkodliwy lek dla sądownictwa

Cztery lata minęły od wprowadzenia w Polsce, w ramach rzekomego kompromisu w wojnie „starzy – nowi sędziowie”, i wdrażania oczekiwań TSUE testu niezawisłości i bezstronności sędziów. Nie zaprowadził on jednak pokoju w sądach, przeciwnie, zatruwa sądy i życie publiczne naszego państwa.

Publikacja: 02.09.2026 04:40

Marek Domagalski: Test niezawisłości sędziów to szkodliwy lek dla sądownictwa

Marek Domagalski: Test niezawisłości sędziów to szkodliwy lek dla sądownictwa

Foto: PAP/Adam Warżawa

Marek Domagalski

Już w trakcie prac nad nowelą ustawy o SN wprowadzającą ten test zwracałem uwagę w tym miejscu, aby lekarstwa – testowania sędziów – nie przedawkować, aby nie stało się trucizną. Niestety ta trucizna jest w sądach cały czas podawana.

Zatory w sądach 

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