Rząd sygnalizuje, że Rosja szykuje kolejne kroki eskalacyjne wobec NATO. Pałac Prezydencki też widzi rosnące ryzyko?

Polska znajduje się w tej części Europy, która jest poddawana różnego rodzaju zagrożeniom, także hybrydowym. Sam fakt sąsiadowania z ogarniętą wojną Ukrainą, z agresywną Rosją, z Białorusią, ma wpływ na poczucie bezpieczeństwa. Nie można wykluczać scenariusza, w którym Rosja będzie chciała – zgodnie ze swoją dotychczasową polityką – doprowadzić do eskalacji po to, aby później zdeeskalować. Dalsze prowokacje są możliwe. Trzeba się mieć na baczności i obserwować to, co dzieje się w przestrzeni powietrznej, na granicach, także tych morskich, chociażby w basenie Morza Bałtyckiego.