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Marcin Przydacz: Stałe bazy USA w Polsce są na wyciągnięcie ręki. Rząd musi działać

Jeśli polski rząd będzie współdziałał tutaj z ośrodkiem prezydenckim, będziemy na dobrej drodze do tego, aby obecność wojsk USA nie tylko utrzymać, ale rozszerzyć i zmienić jej status - mówi Marcin Przydacz, minister w Kancelarii Prezydenta.

Publikacja: 02.09.2026 04:30

Porozumienie w sprawie ambasadorów zostało zablokowane przez premiera Donalda Tuska – przekonuje Mar

Porozumienie w sprawie ambasadorów zostało zablokowane przez premiera Donalda Tuska – przekonuje Marcin Przydacz.

Foto: MIKOŁAJ BUJAK/KPRP

Michał Kolanko

Rząd sygnalizuje, że Rosja szykuje kolejne kroki eskalacyjne wobec NATO. Pałac Prezydencki też widzi rosnące ryzyko?

Polska znajduje się w tej części Europy, która jest poddawana różnego rodzaju zagrożeniom, także hybrydowym. Sam fakt sąsiadowania z ogarniętą wojną Ukrainą, z agresywną Rosją, z Białorusią, ma wpływ na poczucie bezpieczeństwa. Nie można wykluczać scenariusza, w którym Rosja będzie chciała – zgodnie ze swoją dotychczasową polityką – doprowadzić do eskalacji po to, aby później zdeeskalować. Dalsze prowokacje są możliwe. Trzeba się mieć na baczności i obserwować to, co dzieje się w przestrzeni powietrznej, na granicach, także tych morskich, chociażby w basenie Morza Bałtyckiego.

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