Aby znaleźć się na karcie wyborczej, kandydat musi przedstawić co najmniej 3 tys. prawidłowych podpisów mieszkańców Krakowa. Prawo do zgłoszenia kandydata uzyskały 24 komitety wyborcze.

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Michał Drewnicki jako pierwszy poinformował o zakończeniu procedury rejestracji. Kandydat PiS przekazał wcześniej komisji ponad 6 tys. podpisów.

We wtorek o rejestracji poinformowała również Aleksandra Owca. „Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała moją kandydaturę w wyborach na prezydentkę miasta Krakowa” – napisała w mediach społecznościowych.

Jan Hoffman złożył ponad 5 tys. podpisów. Łukasz Gibała musi zbierać je ponownie

Na decyzję komisji czeka Jan Hoffman. W poniedziałek jego komitet złożył listy zawierające – według deklaracji kandydata – ponad 5 tys. podpisów. Muszą one jeszcze przejść formalną weryfikację.

Znacznie trudniejsza jest sytuacja Łukasza Gibały. Jego komitet przekazał 5449 podpisów, ale Miejska Komisja Wyborcza uznała za prawidłowe tylko 1613. Odrzucono 3836 podpisów, w tym 3200 z powodu braku słowa „Kraków” przy adresach osób udzielających poparcia. Do wymaganych 3 tys. brakuje mu 1387 podpisów. Ma czas na ich uzupełnienie do czwartku.

Gibała pozostaje jednocześnie faworytem sondaży. W najnowszym badaniu Opinia24 dla More in Common Polska, przeprowadzonym na zlecenie Polityki Insight, uzyskał 25,2 proc. poparcia. Druga Monika Piątkowska miała 15,3 proc.

Piątkowska nie poinformowała dotąd o złożeniu podpisów ani o rejestracji kandydatury. Jeszcze 27 sierpnia WP podawała, że wymaganą liczbę podpisów miała już zebraną.

Problemy ze zbieraniem podpisów potwierdzał również Łukasz Wantuch. Kandydat apelował w mediach społecznościowych o pomoc w zgromadzeniu wymaganych 3 tys. podpisów.

O problemach przy zbieraniu podpisów ma być głośno także w Lewicy. Kanał Krakowski podał, powołując się na anonimowych działaczy, że wokół kampanii Darii Gosek-Popiołek doszło do konfliktu, a część lokalnych struktur ma nie angażować się w zbieranie podpisów pod jej kandydaturą.

Portal twierdzi też, że posłanka ma mieć kłopot ze zgromadzeniem wymaganych 3 tys. podpisów. Tych informacji nie potwierdziły dotąd niezależne źródła, a sam serwis nie podaje, ile podpisów Gosek-Popiołek faktycznie zebrała.

KO rozwiązała zarząd partii w Krakowie

W trakcie kampanii doszło również do zmian w krakowskich strukturach Koalicji Obywatelskiej. Zarząd Krajowy KO zdecydował o rozwiązaniu miejskiego zarządu partii wraz z jego przewodniczącym Szczęsnym Filipiakiem. Komisarz regionalna KO w Małopolsce Dorota Niedziela tłumaczyła, że po analizie sytuacji uznano, iż krakowska organizacja potrzebuje zmiany i większej mobilizacji.

Kierowanie krakowskimi strukturami powierzono Piotrowi Moskale, miejskiemu radnemu i jednocześnie szefowi sztabu wyborczego Moniki Piątkowskiej. Ma on pełnić funkcję komisarza do czasu wyboru nowego zarządu. Niedziela przekonywała, że Moskała został wybrany jako osoba, która nie wzbudza wewnętrznych konfliktów i może połączyć różne środowiska w partii.

Zmiana jest kolejną ingerencją władz krajowych KO w małopolskie struktury. W czerwcu rozwiązano zarząd regionalny, którym wcześniej kierował Aleksander Miszalski, odwołany 24 maja w referendum z funkcji prezydenta Krakowa. Wówczas komisarzem regionalnym została Dorota Niedziela.