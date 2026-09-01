Ze względu na krytyczny brak pocisków do systemów Patriot Ukraina zmienia strategię i zamiast zestrzeliwać rosyjskie rakiety balistyczne, zaczyna polować na same wyrzutnie na terytorium Rosji – podał portal Kyiv Independent, powołując się na ekspertów oraz wojskowych.

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Brak amunicji do systemów Patriot na Ukrainie

Jak podkreślił Kyiv Independent, od początku roku zwalczanie rosyjskich rakiet balistycznych, takich jak Iskander-M i północnokoreańskie KN-23, stało się jednym z największych wyzwań dla Ukrainy. Jedyne systemy zdolne do ich skutecznego strącania to dostarczone przez USA zestawy Patriot, ale chronicznie brakuje do nich amunicji. Sytuację pogarszają ograniczone zasoby tych rakiet na świecie, przy jednoczesnym zwiększeniu przez Rosję produkcji własnych pocisków balistycznych do poziomu około 1,3 tys. sztuk rocznie.

Ukraińskie uderzenia w przygraniczne obwody

W odpowiedzi na te deficyty ukraińskie wojsko podjęło próbę likwidacji wyrzutni na terytorium Rosji, przede wszystkim w graniczących z Ukrainą obwodach kurskim i briańskim. To stamtąd wyprowadzana jest większość uderzeń na Kijów i centralne regiony kraju. 22 sierpnia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o pierwszej udanej operacji udaremnienia ataku i uszkodzenia wyrzutni Iskander w rejonie przygranicznym.

Kluczowe dla wykrywania pozycji Iskanderów oraz wyznaczania ich dokładnych współrzędnych po starcie są dane z radarów wczesnego ostrzegania, przekazywane Kijowowi przez partnerów z NATO – powiedział w poniedziałek portalowi Kyiv Independent pragnący zachować anonimowość wojskowy z ukraińskich sił specjalnych.

Dlaczego niszczenie rosyjskich Iskanderów jest tak trudne?

Eksperci podkreślają jednak, że stworzenie systemowego mechanizmu niszczenia tych celów napotyka na poważne przeszkody techniczne i wywiadowcze. Doradca prezydenta ds. innowacji wojskowych Serhij Beskrestnow zwracał wcześniej uwagę na skrajny poziom trudności takich operacji.

„Załogi Iskanderów są bardzo ostrożne przy przygotowywaniu startu. Poruszają się w taki sposób, by nie dać się wykryć satelitom. Złapanie Iskandera w ruchu, w momencie i miejscu, w którym rozstawia się do strzału, jest niezwykle trudne” – zauważył.

Brak sieci Starlink nad Rosją

Dodatkowym utrudnieniem w użyciu dronów szturmowych na terytorium Rosji jest brak dostępu w tym kraju do łączności satelitarnej Starlink, na co dotychczas nie wyraził zgody właściciel firmy SpaceX Elon Musk. Z kolei były minister obrony Mychajło Fedorow ocenił niedawno, że najskuteczniejszą odpowiedzią na rosyjski terror rakietowy będzie wdrożenie własnych ukraińskich pocisków balistycznych, których pierwsze pomyślne testy odbyły się latem.

Wsparcie USA kluczowe dla powodzenia nowej taktyki Kijowa

Kyiv Independent zauważa, że niezależnie od strategii, jaką wybierze Ukraina w walce z rosyjskimi wyrzutniami, Stany Zjednoczone prawdopodobnie odegrają w tym kluczową rolę – czy to poprzez przekazywanie danych wywiadowczych, czy potencjalne odblokowanie sieci Starlink na terytorium Rosji.

Mimo występujących ograniczeń analitycy wskazują, że sam fakt prowadzenia takich działań przez Ukrainę zmusza Rosjan do większej ostrożności.

„Mamy udane przykłady udaremnienia ataków masowych, kiedy wróg próbował przeprowadzić zmasowany atak, ale nasze działania sprawiły, że musiał wycofać swoje wyrzutnie” – powiedział ekspert lotniczy Anatolij Chrapczynski.