Nepalskie służby poinformowały we wtorek o odnalezieniu zwłok 987 ofiar powodzi błyskawicznej, która 26 sierpnia nawiedziła himalajski region przy granicy z Tybetem. Wraz z 16 ofiarami po stronie chińskiej, bilans zabitych wynosi już co najmniej 1003 osoby. Władze Nepalu zamierzają wystąpić o rekompensaty klimatyczne.

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Jeszcze w poniedziałek nepalska agencja ds. zarządzania kryzysowego (NDRRMA) informowała o 903 ofiarach śmiertelnych i przeszło 4,2 tys. zaginionych, w tym 592 obcokrajowcach. Według najnowszego bilansu po obu stronach granicy poszukiwanych jest obecnie 4462 ludzi – 3916 w Nepalu i 546 w Tybecie. Wśród nich jest łącznie 844 cudzoziemców z ponad 30 państw.

Nepal żąda rekompensat klimatycznych od Chin, USA i Indii

Szef nepalskiej dyplomacji Shisir Khanal zapowiedział w rozmowie opublikowanej przez dziennik „The Kathmandu Post” zasadniczą zmianę strategii rządu. Zamiast wnioskować o tradycyjną pomoc humanitarną, Katmandu będzie domagać się rekompensat klimatycznych od głównych światowych emitentów – Chin, USA i Indii. Minister podkreślił, że Nepal płaci cenę za kryzys klimatyczny, do którego się nie przyczynił, a topnienie lodowców zagraża bezpieczeństwu wodnemu ponad 2 mld ludzi w Azji Południowej.

– To nie jest kwestia jałmużny, lecz prawnej i moralnej odpowiedzialności – oświadczył Khanal, dodając, że resort finansów wysłał już do odpowiednich rządów oficjalne pisma roszczeniowe. Polityk określił powódź błyskawiczną, która zeszła doliną Rasuwa, mianem „himalajskiego tsunami”, z falą o wysokości dochodzącej do 30 m i prędkości 180 km/godz.

Akcja ratunkowa w zasypanych tunelach elektrowni

Mimo upływu czasu w skrajnie trudnym, wysokogórskim terenie trwa skomplikowana akcja poszukiwawczo-ratunkowa, która koncentruje się obecnie na odgruzowywaniu zablokowanych tuneli oraz podziemnych hal górskich elektrowni wodnych. Według danych NDRRMA nadal zaginionych pozostaje łącznie 639 pracowników. Jak podaje BBC, w poniedziałek przystąpiono do kontrolowanych eksplozji w celu wysadzania głazów, by szybko dostać się do zasypanych tuneli i wpompować powietrze.

– Dopóki nie zobaczymy ciała, jest nadzieja – mówiła mediom Mithu Khadka, żona jednego z zaginionych. Dotychczas w Nepalu uratowano łącznie 11,8 tys. osób.

Przyczyny kataklizmu w Nepalu. Urwany lodowiec i wstrząs sejsmiczny

W minioną środę, 26 sierpnia, w graniczącym z Chinami nepalskim dystrykcie Rasuwa zeszła wielka lawina błotna w wyniku zerwania się fragmentu lodowca na jednej z himalajskich rzek. Amerykańska służba geologiczna USGS podała, że osuwisko wywołało wstrząs sejsmiczny o magnitudzie 5,2 oraz powodzie błyskawiczne, które spłynęły dolinami zarówno po nepalskiej, jak i chińskiej stronie granicy.