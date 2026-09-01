Zgodnie z danymi hiszpańskich organów ścigania do 31 sierpnia zidentyfikowano ośmiu mężczyzn, którzy podczas kryzysu migracyjnego dopuścili się napaści seksualnych.

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Nieletnie wśród ofiar napaści seksualnych, do których doszło w ciągu ostatniego miesiąca w Ceucie

Wśród zidentyfikowanych sprawców napaści jest czterech Marokańczyków, trzech Hiszpanów, a także obywatel Belgii.

Hiszpańska prokuratura sprecyzowała, że wśród 23 ofiar napaści seksualnych jest dziewięć osób nieletnich w wieku od 14 do 17 lat. Ceutyjska telewizja Faro TV podkreśliła, że to rekordowo wysoka liczba tego typu przestępstw w tym mieście w ciągu miesiąca.

Kryzys imigracyjny w Ceucie. Do eksklawy wdarło się 80 tysięcy imigrantów

30 i 31 lipca do Ceuty wdarło się, korzystając z bierności marokańskich służb granicznych, ok. 80 tys. migrantów. Kilka dni później do Maroka zawróciło lub zostało wydalonych ponad 70 tys. osób.

Władze Hiszpanii podały 31 sierpnia, że na terenie eksklawy wciąż może przebywać około 5 tys. migrantów. W ciągu ostatnich trzech tygodni z Ceuty deportowano ponad 200 osób.

Pozarządowa organizacja Caminando Fronteras szacuje, że w trakcie masowej przeprawy do Ceuty pod koniec lipca zginęło co najmniej 145 migrantów.