Mężczyźni pochodzą ze wschodniego Londynu. To 20-letni Hamza Iqbal, młodszy o rok Rehan Khan i dwóch 18-latków: Saif Ali i Judex Atshatshi. Przyznali się oni do podpalenia czterech karetek należących do Hatzoli, lokalnego żydowskiego pogotowia ratunkowego z siedzibą w Golders Green na północnym zachodzie brytyjskiej stolicy.

Czterech mężczyzn przyznało się do podpalenia ambulansów Hatzoli w Londynie

Prokuratorzy ocenili straty na ponad milion funtów. Lekkiemu uszkodzeniu uległy także pobliski blok oraz synagoga. Według prokuratury był to świadomy atak skierowany przeciwko społeczności żydowskiej.

Czytaj więcej

Policja poinformowała, że obie ofiary — jedna w wieku ponad siedemdziesięciu lat, druga po trzydzies
Przestępczość
Atak nożownika w północnym Londynie. Żydzi alarmują, że boją się poruszać po mieście

Odpowiedzialność za atak jeszcze w marcu wzięła na siebie organizacja Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya. „Wiele wskazuje na to, że grupa jest przykrywką dla Iranu lub jednego z jego sojuszników: jej głównym celem była społeczność żydowska, ale atakowała także irańskich dziennikarzy opozycyjnych” – tak opisują jej działalność londyński think tank Institute for Strategic Dialogue, zajmujący się analizą ekstremizmu i dezinformacji.

Wyrok w sprawie podpalenia karetek żydowskiej organizacji zapadnie w 2027 r.

Do zarzutów nie przyznał się piąty oskarżony, Subhan Ahmed. 18-latek miał według prokuratury zorganizować zniszczenie samochodu wynajętego przez oskarżonych do przeprowadzenia ataku.

Czytaj więcej

Naczelny rabin Wielkiej Brytanii Ephraim Mirvis
Przestępczość
Kolejny atak na synagogę w Londynie. „Możliwe powiązania z Iranem”

Centralny sąd karny w Londynie zapowiedział wydanie wyroku na wiosnę 2027 r..

Hatzola (po hebrajsku „ratunek”) istnieje od 1979 r.. Jest organizacją non-profit zapewniającą ludziom każdego wyznania pomoc medyczną w nagłych przypadkach, a także transport do szpitali.