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Michał Szułdrzyński: Kryptokłopoty polskiej prawicy. Dlaczego Cenckiewicz ostrzegał przed Zondą

Kolacja na Ibizie, warty fortunę zegarek, plany ucieczki do Emiratów, sponsorowanie prawicowych imprez – dlaczego kopiowanie związków MAGA ze światem kryptowalut odbija się dziś polskiej prawicy czkawką.

Publikacja: 28.08.2026 18:36

Michał Szułdrzyński: Kryptokłopoty polskiej prawicy. Dlaczego Cenckiewicz ostrzegał przed Zondą

Foto: PAP/Leszek Szymański

Michał Szułdrzyński

„Niech to będzie lekcja – ozdrowieńcza!” – tak w serwisie X były szef BBN, prof. Sławomir Cenckiewicz, odniósł się do problemów, jakie kolejnym osobom publicznym z prawej strony przynosi ujawnienie kontaktów z szefem Zondacrypto Przemysławem K.

„Okazało się, że część prawicy, w tym związani z nią niektórzy ludzie służb, wierzy w wielką miłość z Facebooka zainicjowaną przez Miss Polonia! Inaczej mówiąc: uwierzyli, że na tym postkomunistycznym stepie […] pojawić się może książę (albo Miss Polonia), który czekał dokładnie na ten moment, by po 30 latach tego kartonowego państwa podać wielki tlen finansowy prawicy! …I przeskakując kurtynę 3 RP, sfinansować politykę, media, konferencje, ekstraklasę piłki nożnej i Bóg jeden wie co jeszcze… Otóż drodzy naiwniacy – nie ma takich Miss Polonia, nie ma takich książąt, nawet jeśli są z Monako!” – tłumaczył Cenckiewicz, dodając, że od zawsze przestrzegał prawicę przed kontaktami z Zondacrypto.

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