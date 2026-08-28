„Niech to będzie lekcja – ozdrowieńcza!” – tak w serwisie X były szef BBN, prof. Sławomir Cenckiewicz, odniósł się do problemów, jakie kolejnym osobom publicznym z prawej strony przynosi ujawnienie kontaktów z szefem Zondacrypto Przemysławem K.

„Okazało się, że część prawicy, w tym związani z nią niektórzy ludzie służb, wierzy w wielką miłość z Facebooka zainicjowaną przez Miss Polonia! Inaczej mówiąc: uwierzyli, że na tym postkomunistycznym stepie […] pojawić się może książę (albo Miss Polonia), który czekał dokładnie na ten moment, by po 30 latach tego kartonowego państwa podać wielki tlen finansowy prawicy! …I przeskakując kurtynę 3 RP, sfinansować politykę, media, konferencje, ekstraklasę piłki nożnej i Bóg jeden wie co jeszcze… Otóż drodzy naiwniacy – nie ma takich Miss Polonia, nie ma takich książąt, nawet jeśli są z Monako!” – tłumaczył Cenckiewicz, dodając, że od zawsze przestrzegał prawicę przed kontaktami z Zondacrypto.