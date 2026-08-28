Były minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow
Fedorow wraz ze swoim zespołem rozpoczął wizytę zagraniczną poświęconą rozwojowi nowych ukraińskich projektów w dziedzinie cyfryzacji i technologii obronnych, podczas której spotkał się z ministrem Crosetto. Były szef ukraińskiego resortu obrony nie sprecyzował, czy do tego spotkania doszło we Włoszech, czy też w innym kraju.
„Podziękowałem Guido za osobiste wsparcie oraz propozycję, bym został jego doradcą ds. innowacji w dziedzinie obronności. Jestem wdzięczny za zaufanie i partnerstwo strategiczne. Pełniąc tę funkcję, będę pomagał Włochom w rozwoju technologii współczesnej wojny, ulepszaniu sektora obronnego oraz dostosowywaniu się do nowych wyzwań związanych z bezpieczeństwem na świecie” – napisał Fedorow w piątek w komunikatorze Telegram.
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Podczas spotkania obie strony omówiły kwestie dotyczące dronów, systemów autonomicznych, obrony przeciwlotniczej oraz rozwoju technologii obronnych.
Fedorow zaznaczył, że Ukraina ma wyjątkowe doświadczenie w zakresie technologii wojskowych, którym chętnie dzieli się z partnerami. „Jednocześnie mój główny cel pozostaje niezmienny — nadal pracuję w Ukrainie nad projektami, które wzmacniają naszą obronność i pomagają pozyskiwać międzynarodowe zasoby” – podkreślił.
Fedorow poinformował, że przyszłość obronności należy do krajów zdolnych do szybkiego testowania i skalowania nowych rozwiązań poprzez łączenie technologii z produkcją na dużą skalę. Wyraził przekonanie, że doświadczenie Ukrainy może stać się podstawą nowego modelu obrony dla Europy.
Zapowiedział również kontynuację zagranicznej wizyty, w ramach której zaplanowano spotkania z partnerami dotyczące cyfryzacji, technologii obronnych oraz rozwoju nowych projektów.
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35-letni Mychajło Fedorow był najmłodszym ministrem obrony w historii Ukrainy. Sprawował tę funkcję od stycznia do lipca 2026 r. i opowiadał się za prowadzeniem wojny z użyciem zaawansowanych technologii. Po dymisji Fedorowa w Kijowie ponad miesiąc trwały protesty przeciwko jego odsunięciu z urzędu.
23 lipca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że zaproponował Fedorowowi kilka stanowisk, w tym funkcję wicepremiera ds. innowacji wojskowych. Portal Ukrainska Prawda przekazał, że Fedorow oświadczył, iż zgodzi się wyłącznie na przywrócenie go na stanowisko szefa resortu obrony.
19 sierpnia Fedorow zaapelował o to, by Ukraina znalazła bezpieczny i realistyczny mechanizm przeprowadzenia wyborów mimo wojny, ponieważ – jak ocenił – demokracja nie może być zakładnikiem Rosji.
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