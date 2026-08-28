Fedorow wraz ze swoim zespołem rozpoczął wizytę zagraniczną poświęconą rozwojowi nowych ukraińskich projektów w dziedzinie cyfryzacji i technologii obronnych, podczas której spotkał się z ministrem Crosetto. Były szef ukraińskiego resortu obrony nie sprecyzował, czy do tego spotkania doszło we Włoszech, czy też w innym kraju.

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„Podziękowałem Guido za osobiste wsparcie oraz propozycję, bym został jego doradcą ds. innowacji w dziedzinie obronności. Jestem wdzięczny za zaufanie i partnerstwo strategiczne. Pełniąc tę funkcję, będę pomagał Włochom w rozwoju technologii współczesnej wojny, ulepszaniu sektora obronnego oraz dostosowywaniu się do nowych wyzwań związanych z bezpieczeństwem na świecie” – napisał Fedorow w piątek w komunikatorze Telegram.

Drony i sztuczna inteligencja. Doświadczenie Ukrainy może stać się podstawą nowego modelu obrony dla Europy

Podczas spotkania obie strony omówiły kwestie dotyczące dronów, systemów autonomicznych, obrony przeciwlotniczej oraz rozwoju technologii obronnych.

Fedorow zaznaczył, że Ukraina ma wyjątkowe doświadczenie w zakresie technologii wojskowych, którym chętnie dzieli się z partnerami. „Jednocześnie mój główny cel pozostaje niezmienny — nadal pracuję w Ukrainie nad projektami, które wzmacniają naszą obronność i pomagają pozyskiwać międzynarodowe zasoby” – podkreślił.

Fedorow poinformował, że przyszłość obronności należy do krajów zdolnych do szybkiego testowania i skalowania nowych rozwiązań poprzez łączenie technologii z produkcją na dużą skalę. Wyraził przekonanie, że doświadczenie Ukrainy może stać się podstawą nowego modelu obrony dla Europy.

Zapowiedział również kontynuację zagranicznej wizyty, w ramach której zaplanowano spotkania z partnerami dotyczące cyfryzacji, technologii obronnych oraz rozwoju nowych projektów.

Kim jest Mychajło Fedorow? Pęknięcie na linii z Zełenskim i uliczne protesty

35-letni Mychajło Fedorow był najmłodszym ministrem obrony w historii Ukrainy. Sprawował tę funkcję od stycznia do lipca 2026 r. i opowiadał się za prowadzeniem wojny z użyciem zaawansowanych technologii. Po dymisji Fedorowa w Kijowie ponad miesiąc trwały protesty przeciwko jego odsunięciu z urzędu.

23 lipca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że zaproponował Fedorowowi kilka stanowisk, w tym funkcję wicepremiera ds. innowacji wojskowych. Portal Ukrainska Prawda przekazał, że Fedorow oświadczył, iż zgodzi się wyłącznie na przywrócenie go na stanowisko szefa resortu obrony.

19 sierpnia Fedorow zaapelował o to, by Ukraina znalazła bezpieczny i realistyczny mechanizm przeprowadzenia wyborów mimo wojny, ponieważ – jak ocenił – demokracja nie może być zakładnikiem Rosji.