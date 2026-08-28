Jak wskazano w uzasadnieniu, obecnie pojazdy takie ze względu na przekroczenie dopuszczalnych parametrów dotyczących wymiarów i masy nie mogą być dopuszczone do ruchu po drogach w Polsce. Nowe przepisy mają umożliwić ich czasową rejestrację i eksploatację na zasadach określonych w programach pilotażowych.

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Projekt nie zmienia natomiast obowiązującego systemu zezwoleń dotyczącego przewozu ładunków niepodzielnych. Takie przewozy nadal będą możliwe wyłącznie na podstawie odpowiedniego zezwolenia.

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Programy pilotażowe mają pozwolić na zbadanie wpływu nowych rozwiązań na efektywność transportu drogowego i jego wybór względem innych gałęzi transportu. Analizowany będzie również wpływ eksploatacji takich pojazdów na infrastrukturę drogową, bezpieczeństwo ruchu oraz emisję CO2, tlenków azotu i cząstek stałych. Wyniki mają być także wykorzystane do oceny wpływu nowych rozwiązań na proces dekarbonizacji transportu drogowego.

25-metrowe pojazdy wyjadą na drogi

Jednym z przykładów rozwiązań, które mogłyby zostać objęte pilotażem, są zestawy EMS (European Modular System). Mogą one składać się z pojazdu silnikowego oraz co najmniej jednej przyczepy lub naczepy, a ich całkowita długość może przekraczać obecne limity. Przykładem są zestawy o długości 25,25 m, z możliwością podniesienia dopuszczalnej masy całkowitej powyżej 40 ton.

Zebrane w czasie pilotaży dane mają być podstawą do określania szczegółowych warunków poszczególnych programów. Mogą również posłużyć Polsce do wystąpienia do właściwej dyrekcji generalnej Komisji Europejskiej z wnioskami o podjęcie prac legislacyjnych nad dopuszczeniem przetestowanych i uznanych za bezpieczne rozwiązań do ruchu na drogach całej UE.

Projekt przewiduje także doprecyzowanie definicji związanych z transportem ponadnormatywnym i programami pilotażowymi.

Zmiany obejmą także ustawę o transporcie drogowym. Kierowca uczestniczący w programie pilotażowym będzie zobowiązany do posiadania i okazywania podczas kontroli dokumentów potwierdzających udział pojazdu w pilotażu lub decyzji zezwalającej na jego eksploatację.

Projekt zakłada możliwość dalszego użytkowania pojazdów po zakończeniu pilotażu, jeżeli jego wyniki będą pozytywne.