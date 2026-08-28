Liczba stulatków z roku na rok rośnie. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że na koniec 2025 r. w Polsce żyły 10 403 osoby w wieku co najmniej 100 lat. To o 1 624 więcej niż rok wcześniej.

Komu przysługuje świadczenie honorowe? Głównym kryterium jest wiek

Na świadczenie honorowe może liczyć każda osoba, która ukończyła 100 lat i ma obywatelstwo polskie. Seniorzy uprawnieni do emerytury lub renty otrzymują je z urzędu.

Natomiast pozostałe osoby, które spełniają kryterium wieku, muszą złożyć wniosek. Dotyczy to stulatków, którzy nie mają prawa do emerytury lub renty, ale posiadają obywatelstwo polskie i po ukończeniu 16. roku życia mieli „ośrodek interesów życiowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 10 lat”. 

Według danych ZUS w czerwcu 2026 r. świadczenie honorowe dla stulatków pobierały w Polsce 4262 osoby.

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Ile wynosi świadczenie honorowe? Ta sama kwota dla każdego stulatka

Od stycznia 2025 r. obowiązuje ustawa, która reguluje nowe zasady przyznawania i wypłaty świadczenia honorowego z tytułu ukończenia 100 lat życia. Zgodnie z nowymi przepisami, świadczenie honorowe dla wszystkich stulatków wynosi tyle samo, niezależnie od rocznika. Jego kwota została podwyższona i podlega corocznej waloryzacji. Wcześniej wysokość świadczenia różniła się w zależności od tego, kiedy zostało ono przyznane.

Od 1 marca 2026 r. kwota świadczenia honorowego z tytułu ukończenia 100 lat życia wynosi 6938,92 zł. Świadczenie stanowi comiesięczny dodatek do emerytury lub renty i jest wypłacane dożywotnio. 

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Ile wyniesie świadczenie honorowe w 2027 r.? Przekroczy 7 tys. zł

Świadczenie honorowe jest waloryzowane co roku w marcu. Na razie nie wiadomo jeszcze, o ile dokładnie w przyszłym roku wzrosną emerytury i renty. Zgodnie z przyjętą w czerwcu przez rząd propozycją minister rodziny, pracy i polityki społecznej, wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2027 r. ma wynieść 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2026 r. Oznacza to, że w przyszłym roku emerytury i renty wzrosną o co najmniej 3,48 proc.

W związku z tym świadczenie honorowe od 1 marca 2027 r. wzrosłoby z obecnych 6938,92 zł do co najmniej 7180,39 zł brutto. To podwyżka o 241,47 zł.