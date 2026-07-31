W grudniu 2025 r. osób pobierających świadczenie honorowe dla stulatków było w Polsce 4057, a w czerwcu 2026 r. już 4262 – poinformował PAP Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To wzrost o ponad 200 osób w ciągu pół roku.

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ZUS: rośnie liczba stulatków otrzymujących świadczenie honorowe

Według danych ZUS najwięcej stulatków pobierających świadczenie honorowe mieszka na Mazowszu. W czerwcu 2026 r. ZUS wypłacał tam 736 takich świadczeń. Na drugim miejscu znalazło się województwo śląskie z 436 świadczeniami, a na trzecim dolnośląskie – 412. Najmniej świadczeń ZUS wypłacał w województwach opolskim – 75 oraz lubuskim – 85. Łącznie świadczenie honorowe pobierają 4262 osoby, czyli o ponad 200 więcej niż pół roku wcześniej.

Od 1 marca 2026 r. świadczenie honorowe wynosi 6938,92 zł brutto miesięcznie. Od 1 stycznia 2025 r. kwestie związane ze świadczeniem honorowym reguluje ustawa. Dzięki temu wszyscy uprawnieni otrzymują świadczenie w tej samej wysokości. Wcześniej o kwocie decydował moment ukończenia wymaganego wieku. Przepisy gwarantują teraz także coroczną waloryzację. ZUS przeprowadza ją w marcu, tak jak w przypadku emerytur i rent.

Komu przysługuje świadczenie honorowe i na jakich zasadach można je uzyskać?

Większość stulatków nie musi załatwiać żadnych formalności, na przykład składać wniosku o świadczenie honorowe, które przysługuje z urzędu osobie, która ukończyła 100 lat, ma obywatelstwo polskie, ma prawo do świadczeń wymienionych w ustawie o świadczeniu honorowym, np. emerytury lub renty.

ZUS przypomniał, że wniosek powinny złożyć natomiast osoby, które nie mają prawa do świadczeń wymienionych w ustawie o świadczeniu honorowym, np. emerytury czy renty. Aby otrzymać świadczenie honorowe, muszą one: ukończyć 100 lat, mieć obywatelstwo polskie, mieć centrum interesów osobistych lub gospodarczych w Polsce przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia.

W takiej sytuacji ZUS przyzna świadczenie honorowe od miesiąca, w którym dana osoba złożyła wniosek, ale nie wcześniej niż od miesiąca, w którym ukończyła ona 100 lat.