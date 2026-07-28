„W 2025 r. oczekiwane trwanie życia noworodka płci męskiej w Polsce wyniosło 75,37 roku, natomiast żeńskiej 82,48 roku. W porównaniu z 2024 r. wzrosło ono o 0,4 roku dla mężczyzn oraz o 0,2 roku dla kobiet” – podał Główny Urząd Statystyczny.

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GUS prowadzi takie badania od 1960 r. Spodziewana długość życia osób urodzonych w Polsce nigdy nie była tak wysoka jak obecnie. Wbrew pozorom nie oznacza to jednak, że z każdym rokiem – wraz z rozwojem kraju i bogaceniem się społeczeństwa – wskaźnik ten systematycznie rośnie.

Przykładowo oczekiwana długość życia kobiet była wyższa w 1979 r. – 74,9 roku – niż w 1985 r., gdy wyniosła 74,8 roku. Mężczyźni mieli dłuższą oczekiwaną długość życia w 1968 r. – 67 lat – niż w 1992 r., gdy wynosiła ona 66,5 roku. Z kolei między 1960 a 1990 r., a więc przez trzy dekady, oczekiwana długość życia noworodka płci męskiej wzrosła zaledwie o 1,3 roku.

Eksperci GUS wskazują, że przełomowe dla wydłużenia życia Polaków były dwa zjawiska: w latach 60. XX wieku szybki spadek umieralności niemowląt, a od lat 90. znaczące obniżenie cząstkowych współczynników zgonów wśród osób po 60. roku życia.

Kto będzie żył najdłużej?

W Polsce, podobnie jak w innych krajach, oczekiwane trwanie życia mężczyzn jest niższe niż kobiet. Różnica między płciami jest jednak u nas znacznie większa niż w większości państw europejskich. W latach 1990-2025 zmniejszyła się z około 9 lat do niecałych 7 lat.

Z wyliczeń GUS wynika, że spośród noworodków urodzonych w 2025 r. setnych urodzin dożyje 0,9 proc. chłopców i 2,7 proc. dziewczynek.

Mężczyźni mieszkający w miastach mają dłuższe oczekiwane trwanie życia niż mężczyźni ze wsi. W przypadku kobiet takich różnic obecnie nie ma, choć jeszcze do 2010 r. sytuacja wyglądała odwrotnie – kobiety mieszkające na wsi żyły średnio dłużej niż mieszkanki miast.

W 2025 r. najdłuższe oczekiwane trwanie życia zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet odnotowano w Warszawie – odpowiednio 78,54 oraz 84,17 roku. Najkrótsze było w Łodzi – odpowiednio 74,09 i 80,8 roku. Mężczyźni w Warszawie żyją średnio o 3 lata dłużej niż wynosi średnia dla Polski, a kobiety w Łodzi o ponad 1,5 roku krócej niż przeciętnie Polki.

Polki żyją dłużej od Słowaczek, a Polacy krócej od Słowaków

Dane Eurostatu za 2024 r. – różniące się od wyliczeń GUS – wskazują, że oczekiwana długość życia w Polsce wynosi 74,8 roku dla mężczyzn i 82,2 roku dla kobiet. Dłużej od Polaków statystycznie żyć będą m.in. Czesi – 77,1 roku – i Słowacy – 75,2 roku, a krócej Litwini – 73 lata – oraz Rumuni – 72,8 roku. W przypadku kobiet dłuższa niż dla Polek oczekiwana długość życia jest przewidziana m.in. dla Niemek – 83,5 roku – i Albanek – 82,4 roku. Krócej statystycznie żyć będą natomiast Słowaczki – 81,7 roku – oraz Węgierki – 79,9 roku.

Pod względem przeciętnego trwania życia noworodka płci męskiej Polska zajmowała 28. miejsce wśród 34 krajów europejskich uwzględnionych w analizie, wyprzedzając Bułgarię, Serbię, Rumunię, Węgry, Litwę i Łotwę. W przypadku noworodka płci żeńskiej Polska uplasowała się na 25. miejscu, przed Bułgarią, Chorwacją, Serbią, Rumunią, Słowacją, Węgrami, Litwą, Łotwą oraz Turcją.

Najdłuższe oczekiwane trwanie życia noworodka płci męskiej odnotowano w Szwajcarii – 82,4 roku, a najkrótsze na Łotwie – 71,4 roku. Dla noworodka płci żeńskiej najwyższy wynik miała Hiszpania – 86,5 roku, a najniższy Serbia – 78,5 roku.