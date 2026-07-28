Morawiecki był pytany o kandydaturę Marcina Ociepy na wicemarszałka Sejmu, o której szef klubu PiS Mariusz Błaszczak poinformował 27 lipca. Wcześniej kandydatką PiS na wicemarszałka Sejmu była Elżbieta Witek, była marszałek Sejmu, która nie mogła jednak liczyć na poparcie większości parlamentarnej. Po tym jak Jarosław Kaczyński ogłosił, że ponad trzydziestu posłów PiS zostanie wykluczonych z partii, ponieważ nie podpisali oświadczenia ze zobowiązaniem do wstrzymania aktywności w ramach stowarzyszenia, PiS poinformował jednak, że Witek nie jest już kandydatką na wicemarszałka ze względów zdrowotnych, a nowym kandydatem jest Ociepa. Pojawiły się spekulacje, że PiS zdecydował się na taki krok, aby wakatu w prezydium Sejmu, jaki istnieje w związku z niewybraniem wicemarszałka z PiS, nie obsadził klub, który prawdopodobnie stworzy w Sejmie Morawiecki.

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Mateusz Morawiecki: Są prowadzone rozmowy z posłami PiS na temat przystąpienia do stowarzyszenia Rozwój Plus

- Ja czuję się ojcem chrzestnym kandydatury Marcina Ociepy na wicemarszałka. Przez dwa lata i osiem miesięcy ktoś inny był kandydatem po naszej (PiS – red.) stronie, a teraz nagle okazało się, że kandydatem jest Marcin Ociepa. Marcin, trzymaj się - oświadczył Morawiecki. - Będziemy głosować oczywiście za tobą - dodał.

Morawiecki był też pytany czy jest mu przykro, że europoseł Daniel Obajtek i poseł Grzegorz Lorek, którzy należeli do jego stowarzyszenia podpisali oświadczenie, którego wymagały od parlamentarzystów władze PiS i odeszli ze stowarzyszenia.

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- W polityce słowa „jest mi przykro”, „nie jest mi przykro” to nie jest właściwa ocena emocji człowieka. Takie decyzje podjęli, ja je szanuję - oświadczył były premier.

Jednocześnie Morawiecki przyznał, że są prowadzone rozmowy z posłami PiS o przystąpieniu do stowarzyszenia Rozwój Plus. Jak dodał nie wszystkie takie rozmowy są prowadzone przez niego.

- Dzisiaj o 20 całą ekipą stowarzyszenia poselską Rozwój Plus spotykamy się i będziemy dyskutować o tym co robić po decyzjach Komitetu Politycznego (jego posiedzenie zaplanowano na 17, ma podjąć formalną decyzję o usunięciu Morawieckiego i parlamentarzystów należących do jego stowarzyszenia z PiS – red.) - zapowiedział Morawiecki. J

Czy Morawiecki i grupa posłów, którzy wraz z nim zostaną usunięci z partii, zgłoszą swojego kandydata na wicemarszałka Sejmu, jeśli zdecydują się założyć klub parlamentarny? - Dziś wieczorem się spotykamy, żeby to przedyskutować - uciął temat Morawiecki.

Dlaczego Sejm nie wybrał Elżbiety Witek na wicemarszałek Sejmu?

Od początku kadencji fotel wicemarszałka Sejmu przynależny PiS pozostawał nieobsadzony, ponieważ obecna koalicja rządząca nie godziła się na wybór na to stanowisko byłej marszałek Sejmu Elżbiety Witek, a PiS nie chciał przedstawiać innego kandydata do tej funkcji.

Kandydatura Witek na wicemarszałek Sejmu została odrzucona jako jedyna w czasie wyboru wicemarszałków Sejmu 13 listopada 2023 roku. Wybór Witek poparło 203 posłów, przeciw było 252. Trzy osoby wstrzymały się od głosu.

Wcześniej Witek była kandydatką PiS na marszałka Sejmu, ale przegrała z Szymonem Hołownią – poparło ją 193 parlamentarzystów (wyłącznie z PiS) podczas gdy ówczesnego lidera Polski 2050 poparło 265 posłów.

Koalicja rządząca nie godziła się na wybór Witek na wicemarszałka Sejmu, zarzucając jej ograniczanie praw opozycji oraz podejmowanie decyzji godzących w reguły demokratyczne, takich jak np. reasumpcja przegranego przez PiS głosowania w Sejmie w 2021 roku.