Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu.
Umieszczone w internecie komentarze zawierały zniewagi i groźby pod adresem premiera – poinformowała we wtorek prok. Małgorzata Czajkowska z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.
Policjanci ustalili adres, z którego wiadomości były wysyłane, i dokonali przeszukania mieszkania. W jego trakcie zabezpieczyli sprzęt elektroniczny i inne przedmioty, m.in. magazynek do broni z trzema nabojami typu parabellum. Amunicję przekazano do badań balistycznych.
Na razie prokuratura nie zdradza więcej szczegółów.
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– Postępowanie prowadzone jest w sprawie. Sprawca jest typowany, ale nie mamy jeszcze pewności, kto dokładnie zamieszczał treści w internecie – powiedziała PAP prok. Czajkowska.
Za kierowanie gróźb karalnych i znieważenie organu konstytucyjnego RP sprawcy grozi do dwóch lat pozbawienia wolności. Jeśli analiza balistyczna potwierdzi posiadanie amunicji bez zezwolenia, grozi mu od pół roku do ośmiu lat więzienia.
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