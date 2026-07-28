W sondażu, przeprowadzonym w dniach 24-25 lipca na reprezentatywnej grupie 1 013 dorosłych Polaków zapytano o to, kto po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości będzie teraz głównym liderem prawicy.

Reklama Reklama

Sondaż: 20 proc. badanych widzi lidera prawicy w Jarosławie Kaczyńskim, 18 proc. w Karolu Nawrockim

Na tak zadane pytanie najwięcej – 20 proc. respondentów – wskazało prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Po odejściu z klubu PiS niemal 40 posłów Prawo i Sprawiedliwość przestanie być największym klubem w Sejmie, ale pozostanie największym klubem opozycyjnym. Formalnie posłowie, na czele z Mateuszem Morawieckim, byłym premierem, obecnie stojącym na czele stowarzyszenia Rozwój Plus, mają zostać wykluczeni z PiS we wtorek, decyzją Komitetu Politycznego.

18 proc. badanych uważa, że głównym liderem prawicy po rozłamie w PiS będzie prezydent Karol Nawrocki. Tylko Nawrocki i Kaczyński uzyskują dwucyfrowy wynik w tym sondażu.

Mateusz Morawiecki, który ma być usunięty z PiS, został wskazany przez 9 proc. badanych jako ktoś, kto teraz będzie głównym liderem prawicy. Morawiecki wyprzedza prezesa Nowej Nadziei, jednego z liderów Konfederacji Sławomira Mentzena, który uzyskał 7 proc. wskazań. Z kolei Grzegorz Braun będzie głównym liderem prawicy w Polsce według 3 proc. badanych.

42 proc. respondentów nie potrafiło wskazać, kto będzie obecnie głównym liderem prawicy w Polsce.

Wśród wyborców PiS 34 proc. uważa, że głównym liderem prawicy po rozłamie w partii pozostanie Jarosław Kaczyński. 26 proc. wyborców Prawa i Sprawiedliwości uważa, że głównym liderem prawicy będzie prezydent Nawrocki, a 9 proc. wskazuje na Mateusza Morawieckiego.

Sondaż partyjny dla „Super Expressu”: Morawiecki poza Sejmem, ale blisko progu

„Super Express” publikuje też wyniki badania preferencji partyjnych przeprowadzonego w dwóch wariantach. W pierwszym, w którym nie uwzględniono stowarzyszenia Rozwój Plus Morawieckiego, wygrywa KO z poparciem 32,75 proc., przed PiS-em, który popiera 24,14 proc. badanych.

Na podium znajduje się jeszcze Konfederacja (13,85 proc.), a czwarte miejsce zajmuje Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (8,62 proc.). Próg wyborczy przekracza jeszcze Nowa Lewica (8,1 proc.), a bliska wejścia do Sejmu jest też Partia Razem (4,99 proc.). PSL może liczyć na 3,94 proc. głosów, a Polska 2050 – na 2,09 proc.

W drugim wariancie, w którym uwzględniono stowarzyszenie Rozwój Plus, KO uzyskuje 31,76 proc. (o 0,99 punktu proc. mniej niż w pierwszym wariancie), a PiS – 21,52 proc. (spadek w porównaniu do pierwszego wariantu o 2,62 punktu proc.). Rozwój Plus uzyskuje w tym badaniu 4,9 proc., co oznacza, że znajduje się poniżej progu wejścia do Sejmu.

Foto: Tomasz Sitarski

W sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” Rozwój Plus uzyskuje 7,4 proc. poparcia i wchodzi do Sejmu.