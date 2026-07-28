Rzecznik MSZ Maciej Wewiór odniósł się do wypowiedzi Władimira Putina dotyczących rzekomego podziału Ukrainy. Rosyjski przywódca – cytowany przez agencję Interfax – stwierdził, że kraj ten prędzej czy później utraci ziemie zachodnie, bo „jedynie Federacja Rosyjska była gwarantem jego integralności terytorialnej”. – Jestem przekonany, że prędzej czy później Ukraina utraci ziemie zachodnie; to, co należało do Polski, co należało do Węgier, co należało do Rumunii – prędzej czy później, nie jutro, może pojutrze, za rok, dwa, 10, 15, ale wszystko historycznie się ułoży. Był tylko jeden gwarant integralności terytorialnej Ukrainy – Rosja – powiedział rosyjski przywódca na spotkaniu z żołnierzami marynarki wojennej Rosji w Petersburgu.
Przedstawiciel polskiego MSZ w ostrych słowach odrzucił twierdzenia Putina.
„Jednoznacznie odrzucamy fałszywe spekulacje Władimira Putina dot. rzekomego podziału Ukrainy i udziału w nim Polski – to cyniczna próba wywołania antagonizmów między sojusznikami” – zaznaczył Maciej Wewiór we wpisie opublikowanym w serwisie X.
Rzecznik MSZ dodał również, że stanowisko Polski w kwestii granic Ukrainy pozostaje jednoznaczne. „Polska nie miała, nie ma i nie będzie mieć roszczeń terytorialnych wobec Ukrainy” – wskazał.
Wewiór zapewnił też, że Polska nie zmienia swojego stanowiska wobec Ukrainy. „Nasze stanowisko jest niezmienne: w pełni popieramy suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy” – oświadczył rzecznik MSZ.
Według przedstawiciela resortu wypowiedzi strony rosyjskiej są elementem dezinformacji. „Rosyjska dezinformacja nie odwróci uwagi od brutalnej agresji Moskwy” – podkreślił Wewiór.
Czytaj więcej
Ministerstwo Obrony Rosji opracowało prognozę rozwoju sytuacji wojskowo-politycznej na świecie do 2045 roku, która przewiduje likwidację Ukrainy i...
Dzień wcześniej komunikat w tej sprawie pojawił się także na stronie internetowej MSZ.
„Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP jednoznacznie odrzuca kolejne, fałszywe i całkowicie bezpodstawne spekulacje prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina dotyczące rzekomych imperialistycznych dążeń sąsiadów i podziału terytorialnego Ukrainy oraz sugerujące udział w tym procesie Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to nic innego, jak dezinformacja i kolejna próba wywoływania antagonizmów i napięcia między Ukraińcami a sojusznikami wspierającymi Kijów” – czytamy w oświadczeniu.
Jak wskazano w komunikacie, „Rzeczpospolita Polska nie wysuwała, nie wysuwa i nie zamierza w przyszłości wysuwać roszczeń terytorialnych wobec Ukrainy”. „Polska w pełni uznaje, szanuje oraz niezmiennie wspiera integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy w jej prawnie ustanowionych, międzynarodowo uznanych granicach, w tym w dwustronnym Traktacie między Ukrainą i Federacją Rosyjską o granicy państwowej z 2003 r.” – zaznaczono.
MSZ zauważa, że „sugestie Moskwy o rzekomych planach aneksji zachodnich ziem Ukrainy między innymi przez Polskę stanowią prymitywną próbę dezinformacji i są stałym elementem wojny informacyjnej”. „Cel tych działań jest jasny i polega na próbie skłócenia narodów europejskich oraz odwrócenia uwagi międzynarodowej od brutalnej, nielegalnej agresji wojskowej prowadzonej przez Federację Rosyjską” – dodano.
Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało także władze Federacji Rosyjskiej do zaprzestania wysuwania roszczeń terytorialnych wobec swoich sąsiadów.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas