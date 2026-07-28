Rzecznik MSZ Maciej Wewiór odniósł się do wypowiedzi Władimira Putina dotyczących rzekomego podziału Ukrainy. Rosyjski przywódca – cytowany przez agencję Interfax – stwierdził, że kraj ten prędzej czy później utraci ziemie zachodnie, bo „jedynie Federacja Rosyjska była gwarantem jego integralności terytorialnej”. – Jestem przekonany, że prędzej czy później Ukraina utraci ziemie zachodnie; to, co należało do Polski, co należało do Węgier, co należało do Rumunii – prędzej czy później, nie jutro, może pojutrze, za rok, dwa, 10, 15, ale wszystko historycznie się ułoży. Był tylko jeden gwarant integralności terytorialnej Ukrainy – Rosja – powiedział rosyjski przywódca na spotkaniu z żołnierzami marynarki wojennej Rosji w Petersburgu.

Reklama Reklama

Przedstawiciel polskiego MSZ w ostrych słowach odrzucił twierdzenia Putina.

MSZ reaguje na słowa Władimira Putina. „Rosyjska dezinformacja nie odwróci uwagi od brutalnej agresji Moskwy”

„Jednoznacznie odrzucamy fałszywe spekulacje Władimira Putina dot. rzekomego podziału Ukrainy i udziału w nim Polski – to cyniczna próba wywołania antagonizmów między sojusznikami” – zaznaczył Maciej Wewiór we wpisie opublikowanym w serwisie X.

Rzecznik MSZ dodał również, że stanowisko Polski w kwestii granic Ukrainy pozostaje jednoznaczne. „Polska nie miała, nie ma i nie będzie mieć roszczeń terytorialnych wobec Ukrainy” – wskazał.

Wewiór zapewnił też, że Polska nie zmienia swojego stanowiska wobec Ukrainy. „Nasze stanowisko jest niezmienne: w pełni popieramy suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy” – oświadczył rzecznik MSZ.

Według przedstawiciela resortu wypowiedzi strony rosyjskiej są elementem dezinformacji. „Rosyjska dezinformacja nie odwróci uwagi od brutalnej agresji Moskwy” – podkreślił Wewiór.

MSZ: Odrzucamy fałszywe spekulacje Putina ws. rzekomych imperialistycznych dążeń sąsiadów i podziału terytorialnego Ukrainy

Dzień wcześniej komunikat w tej sprawie pojawił się także na stronie internetowej MSZ.

„Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP jednoznacznie odrzuca kolejne, fałszywe i całkowicie bezpodstawne spekulacje prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina dotyczące rzekomych imperialistycznych dążeń sąsiadów i podziału terytorialnego Ukrainy oraz sugerujące udział w tym procesie Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to nic innego, jak dezinformacja i kolejna próba wywoływania antagonizmów i napięcia między Ukraińcami a sojusznikami wspierającymi Kijów” – czytamy w oświadczeniu.

Jak wskazano w komunikacie, „Rzeczpospolita Polska nie wysuwała, nie wysuwa i nie zamierza w przyszłości wysuwać roszczeń terytorialnych wobec Ukrainy”. „Polska w pełni uznaje, szanuje oraz niezmiennie wspiera integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy w jej prawnie ustanowionych, międzynarodowo uznanych granicach, w tym w dwustronnym Traktacie między Ukrainą i Federacją Rosyjską o granicy państwowej z 2003 r.” – zaznaczono.

MSZ zauważa, że „sugestie Moskwy o rzekomych planach aneksji zachodnich ziem Ukrainy między innymi przez Polskę stanowią prymitywną próbę dezinformacji i są stałym elementem wojny informacyjnej”. „Cel tych działań jest jasny i polega na próbie skłócenia narodów europejskich oraz odwrócenia uwagi międzynarodowej od brutalnej, nielegalnej agresji wojskowej prowadzonej przez Federację Rosyjską” – dodano.

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało także władze Federacji Rosyjskiej do zaprzestania wysuwania roszczeń terytorialnych wobec swoich sąsiadów.