Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zachodnia i centralna część Europy znajdować się będzie w zasięgu wyżu. Na wschodzie kontynentu pogodę kształtować będzie niż z ośrodkiem na północy Zatoki Botnickiej i związany z nim chłodny front atmosferyczny. Kolejny niż z układem frontów atmosferycznych będzie w rejonie Wysp Brytyjskich. Polska stopniowo od południowego zachodu dostawać się będzie pod wpływ rozległego wyżu znad Europy Zachodniej i Środkowej. Z północnego zachodu napływać będzie chłodniejsze powietrze polarne morskie.

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Pogoda we wtorek 28 lipca. Ostatnie chwile z przyjemną temperaturą

We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami również małe. Miejscami na północy i północnym wschodzie oraz w Karpatach przelotne opady deszczu, a na krańcach północno-wschodnich możliwe również burze. Temperatura maksymalna od 18 st. C do 23 st. C, cieplej miejscami na południowym zachodzie, około 25 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na wybrzeżu także dość silny i w porywach do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 60 km/h, w Karpatach do 65 km/h. Podczas burz wiatr w porywach do 55 km/h. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hPa. Przewiduje się wzrost ciśnienia.

W nocy z wtorku na środę zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy kraju okresami duże. Na Pomorzu możliwe słabe opady deszczu. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 10 st. C do 14 st. C, cieplej na wybrzeżu, od 15 st. C do 17 st. C; chłodniej miejscami w kotlinach i dolinach górskich, około 8 st. C. Wiatr słaby, tylko na wybrzeżu umiarkowany i początkowo porywisty, zachodni i południowo-zachodni, na południu kraju również zmienny.

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W środę na północy i północnym wschodzie zachmurzenie umiarkowane i duże, na pozostałym obszarze kraju małe i umiarkowane. Miejscami na północnym wschodzie możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 20 st. C; 22 st. C na północnym wschodzie i miejscami w rejonach podgórskich Karpat, około 26 st. C w centrum, do 28 st. C; 29 st. C na południowym zachodzie i krańcach zachodnich. Wiatr w południowo-zachodniej połowie kraju słaby, zmienny przechodzący na południowy i południowo-wschodni; wiatr w północno-wschodniej połowie słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni wieczorem przechodzący w zmienny.

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W czwartek bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 27 st. C; 30 st. C na północnym wschodzie i na wybrzeżu oraz lokalnie w rejonach podgórskich Karpat, około 32 st. C w centrum, do 34 st. C; 35 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, na wybrzeżu okresami porywisty, z kierunków południowych. W piątek na południowym zachodzie Polski do 37 st. C.