BLIK bez dotychczasowego prezesa. Dariusz Mazurkiewicz kończy pracę
„Dariusz Mazurkiewicz złożył Radzie Nadzorczej Polskiego Standardu Płatności S.A. rezygnację z funkcji prezesa zarządu. Dariusz Mazurkiewicz jest związany z Polskim Standardem Płatności S.A. od ponad 11 lat. Od czerwca 2017 roku kieruje spółką jako prezes zarządu” – poinformowała spółka we wtorkowym komunikacie.
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Cytowany w komunikacie Mazurkiewicz ocenił, że BLIK ma przed sobą bardzo dobrą przyszłość. „Jestem niezwykle dumny z tego, co wspólnie osiągnęliśmy. Rozpoczynam nowy etap zawodowy z wdzięcznością za zaufanie, którym przez lata mnie obdarzono” – dodał.
Z kolei przewodniczący rady nadzorczej Polskiego Standardu Płatności i prezes PKO BP Szymon Midera stwierdził, że Mazurkiewicz konsekwentnie budował wartość spółki. „BLIK jest rozwiązaniem powszechnie wykorzystywanym przez miliony klientów i kluczowym podmiotem rynku płatniczego” – zauważył.
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Polski Standard Płatności zastrzegł, że o wyborze nowego prezesa poinformuje w odrębnym komunikacie.
Za rozwój systemu BLIK odpowiada spółka Polski Standard Płatności, której udziałowcami są Alior Bank, Bank Millennium, Erste Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard. W 2025 r. użytkownicy BLIKA zrealizowali 2,9 mld transakcji o łącznej wartości 441,5 mld zł.
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