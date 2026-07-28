„Dariusz Mazurkiewicz złożył Radzie Nadzorczej Polskiego Standardu Płatności S.A. rezygnację z funkcji prezesa zarządu. Dariusz Mazurkiewicz jest związany z Polskim Standardem Płatności S.A. od ponad 11 lat. Od czerwca 2017 roku kieruje spółką jako prezes zarządu” – poinformowała spółka we wtorkowym komunikacie.

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Cytowany w komunikacie Mazurkiewicz ocenił, że BLIK ma przed sobą bardzo dobrą przyszłość. „Jestem niezwykle dumny z tego, co wspólnie osiągnęliśmy. Rozpoczynam nowy etap zawodowy z wdzięcznością za zaufanie, którym przez lata mnie obdarzono” – dodał.

Z kolei przewodniczący rady nadzorczej Polskiego Standardu Płatności i prezes PKO BP Szymon Midera stwierdził, że Mazurkiewicz konsekwentnie budował wartość spółki. „BLIK jest rozwiązaniem powszechnie wykorzystywanym przez miliony klientów i kluczowym podmiotem rynku płatniczego” – zauważył.

Czytaj więcej Finanse Z BLIK-a korzysta już pół Polski. Przełomowe wydarzenia po 10 latach System płatności BLIK ma już 10 lat. W ciągu tej dekady użytkownicy wykonali łącznie 7 mld transakcji, a ich łączna wartość zbliżyła się do biliona...

Polski Standard Płatności zastrzegł, że o wyborze nowego prezesa poinformuje w odrębnym komunikacie.

Dariusz Mazurkiewicz kierował spółką rozwijającą system BLIK od 2017 roku

Za rozwój systemu BLIK odpowiada spółka Polski Standard Płatności, której udziałowcami są Alior Bank, Bank Millennium, Erste Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard. W 2025 r. użytkownicy BLIKA zrealizowali 2,9 mld transakcji o łącznej wartości 441,5 mld zł.