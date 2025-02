– BLIK w ciągu 10 lat nieodwracalnie zmienił sposób, w jaki Polacy płacą za swoje codzienne zakupy. Dziś jesteśmy jednym z kluczowych graczy cyfrowego ekosystemu finansowego w Polsce. Z myślą o użytkownikach rozwijamy nasze rozwiązania, koncentrując się na podnoszeniu efektywności i wygody płatności – mówiła Monika Król, wiceprezeska PSP. - Usługi takie jak „BLIK Płacę Później” czy planowane wdrożenie płatności zbliżeniowych na iPhonach, to przykłady na to, że potrafimy odpowiadać na realne potrzeby klientów – podkreślała.

Jeśli chodzi o dostępność BLIK-a na innych systemach operacyjnych niż Android, to ma pojawić się ona jeszcze w tym roku.

Płatności zbliżeniowe i na telefon

BLIK rozwija się także poza światem online – przekonuje spółka. W 2024 r. użytkownicy wykonali 576,8 mln transakcji w terminalach płatniczych (POS), co stanowi wzrost o 58 proc. w porównaniu do 2023 r. Blisko połowę z nich stanowiły płatności zbliżeniowe, których liczba w 2024 r. wzrosła ponad dwukrotnie, do 263,1 mln (+101 proc. r/r). Wartość wszystkich transakcji contactless BLIK-iem w analizowanym okresie osiągnęła 11,7 mld zł, a średnia wartość pojedynczej transakcji wyniosła 45 zł.

W ubiegłym roku znacząco zwiększyła się także popularność przelewów na numer telefonu. Już co czwarta transakcja BLIK-iem była przelewem P2P, a łącznie zrealizowano ich 604,8 mln, co oznacza wzrost o 46 proc. r/r. Średnio każdego dnia wykonywano 1,7 mln przelewów natychmiastowych, a przeciętna wartość pojedynczej transakcji sięgnęła 158 zł.

Ilu Polaków korzysta z BLIK-a

Na koniec 2024 r. liczba użytkowników BLIK-a wzrosła do 18,5 mln osób. To aż o 3 mln więcej niż na koniec 2023 r. Spółka ma dalsze ambitne plany, chce by do końca 2027 roku liczba aktywnych klientów wzrosła do nawet 25-26 mln, co stanowiłoby 80 proc. posiadających aplikację mobilną swojego banku (obecnie to 60 proc.).

Podczas konferencji prasowej operator wyliczał, że w ciągu 10 lat od uruchomienia BLIK-a, użytkownicy wykonali 7 mld transakcji, a ich łączna wartość zbliżyła się do biliona złotych. Takich płatności Polacy dokonywali niemal na całym świecie (w 157 krajach), w tym najczęściej w Niemczech, Holandii i Czechach.