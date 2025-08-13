Portret finansowy młodych. Nie jest różowo

Aktualizacja: 13.08.2025 06:55 Publikacja: 13.08.2025 05:09
Ocena sytuacji finansowej młodych Polaków widziana przez pryzmat ich skłonności do zadłużania się wygląda obiecująco, ale wciąż jest daleka od ideału. Pierwsze półrocze tego roku osoby między 18 a 24 rokiem życia zakończyły lepiej niż miało to miejsce 12 miesięcy temu. Przeterminowane zadłużenie pozakredytowe i kredytowe zmalało w tej grupie o około 157 mln zł (16 proc.) i wyniosło na koniec czerwca blisko 833 mln zł. W rok ubyło też niesolidnych dłużników w grupie pełnoletniego, ale najmłodszego pokolenia – o 3607 osób i jest ich w sumie obecnie blisko 118 tys.
– Choć maleje liczba niesolidnych płatników w grupie wiekowej 18-24 lata, to jednak dla tej grupy osób pierwsze poważne decyzje finansowe zakończyły się już problemami. Mogą one istotnie rzutować na resztę ich życia, w tym na zdolność kredytową. Jeśli młodzi już dziś nie wywiązują się z zobowiązań finansowych, w przyszłości mogą napotkać poważne bariery w dostępie do kredytów, co przełoży się na ograniczone możliwości rozwoju zawodowego i życiowego. Średnia zaległość, jaką mają obecnie do spłaty, tj. 7 064 zł, byłaby łatwiejsza do pozbycia się, gdyby młodzi mieli wyrobiony nawyk oszczędzania – komentuje Paweł Szarkowski, prezes BIG InfoMonitor.
Wskazuje przy tym, że na zaległości osób młodych składają się długi alimentacyjne, kredyty i pożyczki. – Znaczącą część zaległych zobowiązań mają w związku z nieuregulowanymi usługami telekomunikacyjnymi, czynszowymi oraz z tytułu braku opłat karnych za jazdę bez ważnego biletu – wylicza Paweł Szarkowski.
Z najnowszego badania opinii na zlecenie BIG InfoMonitor wynika, że aż 32 proc. osób w wieku 18-24 lata nie ma żadnych oszczędności. To ponad dwa razy więcej niż średnia dla starszych pokoleń. Co gorsza, odsetek ten rośnie – jeszcze rok temu wynosił 22 proc.
Brak finansowej poduszki to nie tylko chwilowy dyskomfort. Gdy zniknie źródło dochodu, tylko co czwarty młody Polak utrzyma się przez miesiąc. Kolejne 19 proc. ma zabezpieczenie na maksymalnie trzy miesiące. Reszta balansuje na granicy – z oszczędnościami rzędu 1-5 tys. zł lub mniej.
Zamiast odkładać na przyszłość, młodzi chętniej gromadzą oszczędności na spełnianie marzeń i realizację swoich pasji, w tym podróży i rozrywek. Dla 33 proc. to główny cel oszczędzania, podczas gdy dla innych grup wiekowych ten odsetek wynosi zaledwie 10 proc. W trosce o swoją przyszłość finansową swoje oszczędności odkłada tylko 4 proc. młodego pokolenia – podczas gdy wśród starszych na tzw. „czarną godzinę” zbiera aż 19 proc. Mimo że starsze pokolenie 15 proc. swoich środków lokuje w zdrowie, to młodzi robią tak niemal cztery razy rzadziej. – To jak jazda bez hamulców w świecie, gdzie niespodziewane wydatki czy utrata pracy mogą pojawić się z dnia na dzień – oceniają autorzy badania.
Szef BIG InfoMonitora zauważa, że myślenie o przyszłości to odległy temat dla młodych, skupionych na tym, co tu i teraz – jakby przyszłość miała ułożyć się sama. – Młodzi często bagatelizują ryzyko utraty płynności finansowej i nie korzystają z ostrożności czy doświadczeń starszych w gospodarowaniu wydatkami – mówi Paweł Szarkowski. I przekonuje, że dlatego warto dzielić się wiedzą z młodszymi, uczyć zarządzania finansami, budować w nich już od najmłodszych lat nawyk oszczędzania oraz gospodarowania własnym budżetem. – Im wcześniej zacznie się budować nawyki finansowe, tym większa szansa, że przyszłość nie zaskoczy – przekonuje prezes BIG InfoMonitor.
Dane BIK pokazują też, że młodzi cyfrowo aktywni: w sieci, mediach społecznościowych i sklepach internetowych, coraz częściej padają ofiarą wyłudzeń. W pierwszym półroczu tego roku udaremniono 1786 prób wyłudzeń na ich dane o wartości ponad 17,3 mln zł – to więcej niż rok wcześniej (wówczas dotyczyło to 1400 takich przypadków o wartości 12,7 mln zł) i więcej niż wśród osób starszych.
W całym 2024 r. było aż 2372 takich przypadków, a dzienne potencjalne straty sięgały ponad 63 tys. zł.
