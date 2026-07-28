55-letni mężczyzna miał nawiązać kontakt ze Służbą Bezpieczeństwa i Wywiadu Nowej Zelandii (NZSIS) i podjąć z nią współpracę z własnej woli – wynika z informacji przekazywanych przez FSB. Jest oskarżony o zdradę państwa.

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Władze Nowej Zelandii nie komentują sprawy zatrzymania domniemanego nowozelandzkiego szpiega w Rosji

Rosyjski ambasador w Nowej Zelandii Stanisław Krans w rozmowie z nowozelandzkim radiem publicznym RNZ poinformował, że zatrzymany mężczyzna przekazywał NZSIS informacje i „dopuścił się zbrodni zdrady stanu”.

Krans stwierdził, że mężczyzna przekazał wywiadowi Nowej Zelandii informacje, które mogą być wykorzystane, by zaszkodzić bezpieczeństwu Rosji. Sprawy nie komentuje szef MSZ Nowej Zelandii Winston Peters ani minister odpowiedzialny za nadzór nad wywiadem Chris Penk.

– Widziałem doniesienia. Tak jak poprzednie rządy, nie komentujemy kwestii związanych z działalnością wywiadowczą, zachęcam do bezpośredniego kontaktu z NZSIS – mówił z kolei premier Christopher Luxon.

Tymczasem nowozelandzki wywiad odmówił skomentowania sprawy, która – jak podkreślił – „może być lub może nie być sprawą o charakterze operacyjnym”. Rzecznik NZSIS podkreślił jedynie, że „rosyjskie media nie zawsze są najbardziej wiarygodnym źródłem precyzyjnych informacji”.

Nowa Zelandia współpracuje m.in. z wywiadem USA w ramach tzw. Sojuszu Pięciorga Oczu

FSB podała, że zatrzymany mężczyzna nawiązał współpracę z wywiadem Nowej Zelandii kierując się „samolubnymi motywami” a następnie „wykonując instrukcję obcej służby wywiadu, wykorzystując zagranicznego dostawcę poczty e-mail i komunikatorów, przekazywał informacje obcemu wywiadowi, które mogą być wykorzystane przeciwko bezpieczeństwu Federacji Rosyjskiej”.

Przeciwko zatrzymanemu wszczęto śledztwo na podstawie artykułu 275 Kodeksu karnego Rosji, który mówi o zdradzie. 55-latek został aresztowany.

FSB opublikowała nagranie, na którym widać, jak funkcjonariusze podbiegają do mężczyzny na ulicy i rzucają go na ziemię, po czym zakuwają w kajdanki.

Nowozelandzki wywiad należy do tzw. Sojuszu Pięciorga Oczu – porozumienia o współpracy instytucji wywiadu z Australii, Kanady, Wielkiej Brytanii i USA, które funkcjonuje od 1946 roku (choć początkowo obejmowało tylko USA i Wielką Brytanię).