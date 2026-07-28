Waszyngton oskarżył Paryż o „nieszczere polityczne popisy” w związku z francuskimi wypowiedziami porównującymi USA do Korei Północnej, Rosji i innych państw autorytarnych w kontekście głosowań dotyczących kwestii praw człowieka – napisał Reuters.

Reklama Reklama

Spór Francji i USA w ONZ. Poszło o mandat wysokiego komisarza ds. praw człowieka ONZ

W weekend między dwoma stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa doszło do napiętej wymiany zdań na platformie X. Francja skrytykowała Waszyngton za przyłączenie się do Rosji, Korei Północnej oraz siedmiu innych państw, które zagłosowały przeciwko propozycji przedłużenia mandatu Volkera Türka, wysokiego komisarza ONZ ds. praw człowieka, o kolejne cztery lata.

Ambasador USA przy ONZ Mike Waltz w odpowiedzi oskarżył Francję o popieranie wysokiego komisarza ds. praw człowieka, który – jak stwierdził – krytykuje państwa demokratyczne, takie jak Stany Zjednoczone i Izrael, jednocześnie „spoufalając się z najgorszymi ciemiężycielami na świecie”. Nie rozwinął jednak tej wypowiedzi.

USA zapowiadają, że będą nadal bojkotować Francję w ONZ

Dan Negrea, zastępca przedstawiciela USA przy ONZ, oświadczył, że amerykańska delegacja opuściła salę w trakcie wystąpienia przedstawiciela Francji i będzie robić to nadal, dopóki Francja „nie zrezygnuje ze swojej protekcjonalnej i lekceważącej retoryki”. Dodał, że francuskie wypowiedzi były „upolitycznionym bełkotem” oraz „nieszczerymi politycznymi popisami”.

24 lipca Zgromadzenie Ogólne ONZ zdecydowaną większością głosów przedłużyło kadencję Türka, który jest otwartym krytykiem rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie oraz działań Izraela w Strefie Gazy. Türk wzywał też do przeprowadzenia dochodzeń w sprawie zgonów osób przebywających w amerykańskich ośrodkach detencyjnych dla imigrantów. Wniosek w sprawie jego kandydatury został przyjęty stosunkiem głosów 144 za, przy 10 głosach przeciw i 13 wstrzymujących się.

Spór wokół drugiej kadencji Türka odzwierciedla pogłębiające się napięcia między administracją Donalda Trumpa a Organizacją Narodów Zjednoczonych – podkreśliła agencja Reutera. Waszyngton ograniczył finansowanie agend ONZ oraz wycofał się z udziału w dziesiątkach organów i instytucji tej organizacji.