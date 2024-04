Masowe groby w szpitalach po wyjściu wojsk izraelskich. Ofiary miały związane ręce

– Niektórzy z nich mieli związane ręce, co oczywiście wskazuje na poważne naruszenia praw człowieka – stwierdziła Shamdasani. – Będzie to przedmiotem dalszego dochodzenia.



Dodała, że ​​Biuro Praw Człowieka ONZ pracuje nad potwierdzeniem raportów palestyńskich urzędników, w tym raportu mówiącego o odnalezieniu 30 ciał w Al Shifa. Według tych dokumentów część ciał została zakopana pod stertami śmieci. Znalazły się tam kobiety i osoby starsze.

310 ciał w masowym grobie w Nasser

Cywilna służba ratunkowa kierowana przez Hamas poinformowała, że w masowym grobie w Nasser odnaleziono dotychczas ogółem 310 ciał oraz że zidentyfikowano dwa inne groby, ale jeszcze ich nie odkopano. Tę informację powtórzyło palestyńskie ministerstwo zdrowia.

Turk potępił izraelskie ataki na Gazę, w wyniku których zginęły głównie kobiety i dzieci. Powtórzył także ostrzeżenie przed wtargnięciem na pełną skalę do Rafah, gdzie stłoczonych jest około 1,2 miliona cywilów, mówiąc, że może to prowadzić do „kolejnych okrucieństw”.

Shamdasani powiedziała, że ​​Biuro Praw Człowieka ONZ otrzymało raporty, że niektóre ofiary w Nur Shams zginęły w wyniku pozornie pozasądowych egzekucji. Biuro medialne Hamasu oskarżyło Izrael o egzekucje. Izrael im zaprzecza.