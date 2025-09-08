Aktualizacja: 08.09.2025 15:51 Publikacja: 08.09.2025 15:02
Dzieci ze Strefy Gazy
Türk nie użył terminu ludobójstwo, by opisać to, co dzieje się w Strefie Gazy, chociaż wzywają go do tego liczni pracownicy ONZ.
Otwierając posiedzenie 60. sesji Rady Praw Człowieka w Genewie, Türk mówił o „otwartym używaniu ludobójczej retoryki” i „haniebnej dehumanizacji Palestyńczyków przez przedstawicieli władz Izraela”.
Palestyna i Izrael po II wojnie światowej
- Izraelskie masowe mordowanie palestyńskich cywilów w Gazie; zadawanie przez Izrael niewyobrażalnego cierpienia; utrudnianie udzielania pomocy niezbędnej do przetrwania i wynikające z tego głodzenie cywilów; zabijanie dziennikarzy i popełnianie zbrodni po zbrodniu wojennej, wstrząsają sumieniem świata – powiedział Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka ONZ.
Türk przypomniał, że Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS) zarządzeniem z 26 stycznia 2024 roku zobowiązał Izrael do zapobieżenia aktom ludobójstwa w Strefie Gazy i poprawy sytuacji humanitarnej na jej obszarze.
W związku z wystąpieniem na sesji Rady Praw Człowieka Izrael oskarżył Türka o „brak zainteresowania faktami i złożonością sytuacji”.
„Zamiast odnieść się do praw Izraelczyków do życia w pokoju i bezpieczeństwie i szeroko zakrojonych działań podejmowanych przez Izrael, by ulżyć cierpieniu cywilów spowodowanym przez Hamas w Gazie, Wysoki Komisarz nadal stosuje oszczerczą retorykę” - napisał ambasador Izraela przy ONZ Daniel Meron w wydanym oświadczeniu.
Izrael wielokrotnie odrzucał oskarżenie o ludobójstwo w Strefie Gazy, wskazując na swoje prawo do samoobrony po ataku Hamasu z 7 października 2023 roku, w którym zginęło ok. 1 200 mieszkańców Izraela a 251 zostało uprowadzonych do Strefy Gazy (48 z nich nadal przebywa w enklawie, z czego 20, według Izraela, nadal żyje).
W izraelskich działaniach odwetowych zginęło jak dotąd niemal 63 tys. osób, w większości – jak podają Palestyńczycy – są to cywile.
Izrael prowadzi obecnie operację wojskową w Gazie, której celem jest przejęcie pełnej kontroli nad miastem przez izraelską armię.
