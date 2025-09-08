Türk nie użył terminu ludobójstwo, by opisać to, co dzieje się w Strefie Gazy, chociaż wzywają go do tego liczni pracownicy ONZ.

Wysoki Komisarz ds. Praw Człowieka ONZ zarzuca Izraelowi „używanie ludobójczej retoryki”

Otwierając posiedzenie 60. sesji Rady Praw Człowieka w Genewie, Türk mówił o „otwartym używaniu ludobójczej retoryki” i „haniebnej dehumanizacji Palestyńczyków przez przedstawicieli władz Izraela”.

Palestyna i Izrael po II wojnie światowej Foto: PAP

- Izraelskie masowe mordowanie palestyńskich cywilów w Gazie; zadawanie przez Izrael niewyobrażalnego cierpienia; utrudnianie udzielania pomocy niezbędnej do przetrwania i wynikające z tego głodzenie cywilów; zabijanie dziennikarzy i popełnianie zbrodni po zbrodniu wojennej, wstrząsają sumieniem świata – powiedział Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka ONZ.

Türk przypomniał, że Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS) zarządzeniem z 26 stycznia 2024 roku zobowiązał Izrael do zapobieżenia aktom ludobójstwa w Strefie Gazy i poprawy sytuacji humanitarnej na jej obszarze.