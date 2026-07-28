Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca emerytury i renty w kilku terminach: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Jeśli termin płatności przypada na dzień wolny od pracy lub w sobotę, to świadczenie wypłacane jest wcześniej.

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ZUS: Część emerytów i rencistów dostanie sierpniowe świadczenia już w lipcu

Ponieważ 1 sierpnia wypada w sobotę, osoby, które powinny otrzymać swoją wypłatę tego dnia, dostaną pieniądze z wyprzedzeniem. Świadczenia trafią do nich jeszcze w lipcu.

Jak podał ZUS, emerytury i renty doręczane przez listonoszy trafią na pocztę 28 lipca. Natomiast świadczenia przekazywane na konto będą przelane do banków 30 lipca.

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Wcześniejsze wypłaty otrzyma także druga grupa emerytów

Wcześniej – jak dodał ZUS – swoje świadczenia otrzymają również seniorzy, których termin wypłaty emerytury czy renty przypada na 15 sierpnia. Ze względu na to, że jest to sobota, oni także otrzymają pieniądze z wyprzedzeniem. 10 sierpnia ZUS przekaże środki na pocztę, a przelewy na rachunki bankowe zrealizuje 12 sierpnia.

Pozostali seniorzy dostaną wypłaty bez zmian, czyli 6, 10, 20 i 25 sierpnia.

ZUS zachęca do pobierania emerytury na konto. „Nie trzeba czekać, aż listonosz zapuka do drzwi”

ZUS zachęcił seniorów, którzy wciąż otrzymują swoje świadczenia za pośrednictwem poczty, aby rozważyli wybranie bezpiecznej formy przekazywania emerytur czy rent w formie przelewów.

„Kiedy otrzymuje się wypłatę na rachunek bankowy, nie trzeba czekać, aż listonosz zapuka do drzwi” – podkreślił Zakład.

Termin wypłaty emerytury jest wyznaczany indywidualnie dla każdego seniora w momencie ubiegania się o świadczenie. Raz ustalona data zostaje przypisany danej osobie na stałe. Zdarzają się jednak sytuacje, w których emerytowi zależy na zmianie ustalonego terminu. Należy wtedy złożyć do ZUS wniosek. Wymaga on jednak odpowiedniego uzasadnienia.

ZUS może wyrazić na to zgodę tylko w szczególnych okolicznościach. Mogą to być takie sytuacje, jak konieczność dokonywania opłat w określonych urzędowo terminach, które wypadają przed dniem wypłaty emerytury, a świadczeniobiorca ma możliwości ich zmiany.