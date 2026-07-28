Z tego artykułu dowiesz się: Jaka jest skala spadku zainteresowania zakupami z Chin po wprowadzeniu nowych opłat celnych.

Jak w praktyce naliczane są nowe opłaty i dlaczego mogą one wielokrotnie podnieść koszt zamówienia.

Co zniknięcie ponad miliarda paczek rocznie oznacza dla całej branży logistycznej.

Poczta Polska potwierdza informacje, jakie podaliśmy już 19 lipca. Wtedy pierwsi operatorzy logistyczni podali, że liczba paczek z Chin spadła dwucyfrowo w efekcie nowych opłat celnych.

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Poczta potwierdza spadek z Chin

Poczta Polska podaje, że w porównaniu z czerwcem br. obserwuje spadek liczby przesyłek z Chin o kilkanaście procent. - Należy jednak uwzględnić sezonowość tego okresu - miesiące wakacyjne charakteryzują się niższą aktywnością zakupową klientów, co wynika z okresu urlopowego i mniejszej liczby transakcji realizowanych za pośrednictwem platform sprzedażowych - podaje nam biuro prasowe Poczty Polskiej. - Bardziej miarodajna ocena skali oraz trwałości tego trendu będzie możliwa po uwzględnieniu danych z całego okresu wakacyjnego - dodaje.

W przypadku nowych ceł nie chodzi o 3 euro za całą paczkę ani za każdą sztukę. Dwie identyczne czapki mogą stanowić jedną pozycję i jedną należność, ale czapka, okulary i butelka to już trzy pozycje, czyli łącznie 9 euro cła. Dlatego jeśli ktoś kupował wiele nawet tanich, ale różnorodnych towarów, to jego koszty znacznie wzrosły.

Równocześnie wielu kupujących rezygnuje z zakupów[[albo|, albo||interpunkcja||W zdaniu współrzędnie złożonym łącznym ze spójnikiem „albo” nie stawia się przecinka.]] ogranicza je tylko do jednej grupy towarowej, by zmniejszyć koszty. Dotąd wszystkie przesyłki o wartości do 150 euro były z ceł zwolnione, dlatego to dla wielu ogromna różnica.

W przypadku nowych ceł nie chodzi o 3 euro za całą paczkę ani za każdą sztukę. Dwie identyczne czapki mogą stanowić jedną pozycję i jedną należność, ale czapka, okulary i butelka to już trzy pozycje, czyli łącznie 9 euro cła. Dlatego jeśli ktoś kupował wiele nawet tanich, ale różnorodnych towarów, to jego koszty znacznie wzrosły.

-Przy produkcie kosztującym kilka czy kilkanaście euro dodatkowe 3 euro stanowi już zauważalną część jego wartości, a przy różnorodnym koszyku opłata może zostać naliczona kilka razy. Platformy mogą przenieść ten koszt na ceny, dostawy lub zasady sprzedaży, dlatego konsumenci prawdopodobnie będą uważniej analizować drobne, impulsywne zakupy – mówi Remigiusz Gumowski, dyrektor ds. e-commerce w Fulfilio. - To może ograniczyć część zwrotów, ale nie dlatego, że sama procedura stanie się trudniejsza. Kupujący po prostu częściej zastanowi się, czy dany produkt rzeczywiście jest mu potrzebny – ocenia.

UE kontra e-zakupy z Chin

60 proc. polskich konsumentów kupuje w zagranicznych sklepach internetowych, a wśród wybieranych kierunków zdecydowanie dominują Chiny.

-Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z głęboką, strukturalną przebudową łańcucha dostaw dla zakupów internetowych z Chin i innych krajów spoza UE. Model oparty na milionach pojedynczych, tanich paczek wysyłanych bezpośrednio do konsumenta właśnie odchodzi do historii - potwierdza Damian Siusta, menedżer ds. rozwoju Postis w Polsce. - Przy zakupach o wartości zaledwie kilku lub kilkunastu euro dodatkowa opłata drastycznie kurczy marżę i niweluje agresywną przewagę cenową azjatyckich sprzedawców. Spadki nie są jednak zaskoczeniem – trendy te zarysowały się jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów, m.in. z powodu drożejącego frachtu lotniczego i mniejszej intensywności kampanii marketingowych - dodaje.

Według Komisji Europejskiej tylko w 2024 r. do Europy docierało dziennie ok. 12 mln paczek o wartości poniżej 150 euro, czyli zwolnionych z ceł. To dwa razy więcej niż w 2023 r., a według Brukseli wartość ok. 65 proc. paczek jest specjalnie zaniżana, by to kryterium spełnić.

- Dwucyfrowy spadek przesyłek z Chin to już nie jest kosmetyczna korekta, tylko realne tąpnięcie w strumieniu liczącym miliardy paczek rocznie. Ten ruch może się jeszcze pogłębić, zanim rynek znajdzie nową równowagę - mówi Sebastian Błaszkiewicz, ekspert Univio. - Przy wolumenie rzędu ok. 5,8 mld paczek e‑commerce spoza UE rocznie, z czego zdecydowana większość z Chin, spadek o 20 proc. oznacza ponad miliard przesyłek mniej w ciągu roku, czyli zniknięcie co piątej dotychczasowej paczki z systemów celnych, sortowni i sieci kurierskich - dodaje, podkreślając, że w pierwszej fazie widać typowy szok po zmianie zasad.