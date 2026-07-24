Kobiety coraz częściej same decydują się na dłuższą aktywność zawodową
Wiek emerytalny od lat pozostaje jednym z największych politycznych tabu. Choć eksperci niemal zgodnie wskazują, że starzenie się społeczeństwa i pogarszająca się sytuacja demograficzna będą wymuszać wydłużenie aktywności zawodowej, kolejne rządy unikają tego tematu. Wystarczy przypomnieć polityczne konsekwencje reformy z 2012 r., aby zrozumieć, dlaczego niewielu polityków decyduje się dziś otwarcie mówić o podniesieniu wieku emerytalnego.
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Rolą ZUS nie jest jednak prowadzenie debaty politycznej, lecz pokazywanie obywatelom konsekwencji ich decyzji. Możemy jasno wskazywać, jak wydłużen...
Zdaniem Liwiusza Laski, prezesa ZUS dziś cały czas nie jesteśmy jeszcze gotowi na taką dyskusję (cały wywiad TUTAJ).
– Z badań opinii publicznej, które analizowałem jeszcze około półtora roku temu, wynikało, że większość Polaków chce utrzymania obecnego wieku emerytalnego – mówi
Jego zdaniem rolą ZUS nie jest jednak prowadzenie debaty politycznej, lecz pokazywanie obywatelom konsekwencji ich decyzji.
– Możemy jasno wskazywać, jak wydłużenie aktywności zawodowej wpływa na wysokość przyszłej emerytury. Każdy dodatkowy rok pracy oznacza wyższe świadczenie, a szczególnie duże znaczenie ma to w przypadku kobiet – wskazuje.
Prezes ZUS zwraca uwagę, że kobiety coraz częściej same decydują się na dłuższą aktywność zawodową.
– Obecnie średni wiek ich faktycznego przechodzenia na emeryturę wynosi około 61,5 roku, mimo że ustawowy wiek emerytalny to 60 lat. W przypadku mężczyzn średni wiek zakończenia aktywności zawodowej praktycznie pokrywa się z ustawowym wiekiem emerytalnym. To pokazuje, że świadomość ekonomicznych konsekwencji wcześniejszego zakończenia pracy stopniowo rośnie – twierdzi
Szef Zakładu zachęca też wszystkich, aby regularnie sprawdzali prognozy swoich przyszłych emerytur.
– Sam to robię. Warto również rozważyć dodatkowe formy oszczędzania, takie jak PPK czy IKZE, a jeśli to możliwe – zaplanować dłuższą karierę zawodową. To jeden z najskuteczniejszych sposobów na zwiększenie wysokości przyszłego świadczenia – twierdzi.
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Liwiusz Laska przyznaje jednocześnie, że być może ZUS powinien jeszcze lepiej pokazywać obywatelom konkretne korzyści z dłuższej aktywności.
– Nie tylko informować, jaka będzie prognozowana emerytura, ale również wskazywać, o ile wzrośnie świadczenie, jeśli ktoś pozostanie aktywny zawodowo rok lub dwa lata dłużej. Takie kalkulatory już istnieją, jednak niewiele osób z nich korzysta. Często zainteresowanie pojawia się dopiero tuż przed osiągnięciem wieku emerytalnego, kiedy możliwości zwiększenia świadczenia są już znacznie mniejsze – mówi.
Dlatego ZUS w tym roku uruchomił program Aktywni 50+, w ramach którego udziela informacji, jak działa system emerytalny i jakie są możliwości zwiększenia emerytury.
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