Część seniorów będzie musiała zwrócić 13. i 14. emeryturę. Kiedy ZUS upomni się o pieniądze?
Trzynasta emerytura w tym roku trafiła do ponad 10 milionów Polaków. We wrześniu rozpocznie się natomiast wypłata „czternastki”. Część seniorów musi się jednak liczyć z koniecznością zwrotu dodatkowych świadczeń.
Problem dotyczy osób pobierających wcześniejsze emerytury oraz renty, które nadal aktywnie dorabiają do świadczeń. Po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) dorabiać można bez żadnych ograniczeń. Wcześniej jednak obowiązują ścisłe progi powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju.
Zasady te bezpośrednio wpływają na rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych:
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Może się zdarzyć, że świadczenie zostanie wypłacone mimo braku uprawnień, na przykład w przypadku niezgłoszenia przychodów: „Osoby, które dorabiały i nie poinformowały nas o tym, mogą zostać zobowiązane do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń nawet za trzy lata wstecz. Jeśli przychód został zgłoszony, ewentualny zwrot obejmuje wyłącznie ostatni rok” – informuje ZUS.
Jeżeli w wyniku rozliczenia ZUS ustali, że emeryt przekroczył dopuszczalne limity (próg 130 proc.), może dojść do sytuacji, w której senior straci prawo do części świadczeń, a wypłacone wcześniej pieniądze – w tym „trzynastkę” lub „czternastkę” – będzie musiał zwrócić.
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