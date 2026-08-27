Trzynasta emerytura w tym roku trafiła do ponad 10 milionów Polaków. We wrześniu rozpocznie się natomiast wypłata „czternastki”. Część seniorów musi się jednak liczyć z koniecznością zwrotu dodatkowych świadczeń.

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Limity dorabiania. Kto musi na nie uważać?

Problem dotyczy osób pobierających wcześniejsze emerytury oraz renty, które nadal aktywnie dorabiają do świadczeń. Po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) dorabiać można bez żadnych ograniczeń. Wcześniej jednak obowiązują ścisłe progi powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w kraju.

Zasady te bezpośrednio wpływają na rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych:

Do 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia – dodatkowy przychód do tej kwoty nie wpływa na wysokość świadczenia.

Między 70 proc. a 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia – dodatkowe przychody w tym przedziale powodują obniżenie emerytury lub renty o kwotę przekroczenia.

Powyżej 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia – przekroczenie tego progu oznacza zawieszenie wypłaty świadczenia podstawowego.

Co z „trzynastką” i „czternastką”?

W 2026 r. wysokość trzynastej emerytury wyniosła 1978,49 zł brutto. Tyle samo wyniesie pełna kwota czternastej emerytury. Świadczenia te nie przysługują jednak osobom, które na dzień poprzedzający miesiąc wypłaty mają zawieszone prawo do emerytury lub renty.

Może się zdarzyć, że świadczenie zostanie wypłacone mimo braku uprawnień, na przykład w przypadku niezgłoszenia przychodów: „Osoby, które dorabiały i nie poinformowały nas o tym, mogą zostać zobowiązane do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń nawet za trzy lata wstecz. Jeśli przychód został zgłoszony, ewentualny zwrot obejmuje wyłącznie ostatni rok” – informuje ZUS.

Jeżeli w wyniku rozliczenia ZUS ustali, że emeryt przekroczył dopuszczalne limity (próg 130 proc.), może dojść do sytuacji, w której senior straci prawo do części świadczeń, a wypłacone wcześniej pieniądze – w tym „trzynastkę” lub „czternastkę” – będzie musiał zwrócić.

Nowe limity od 1 września 2026 r.

ZUS opublikował komunikaty o nowych kwotach granicznych, które będą obowiązywały od 1 września 2026 r. Limity te będą niższe niż dotychczas: