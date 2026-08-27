W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Iran i Oman dzielą Cieśninę Ormuz

Iran i Oman uzgodniły tymczasową trasę przez Cieśninę Ormuz oraz podział jej wód i opłat pobieranych od przepływających jednostek. Porozumienie wywołało spadek cen ropy – Brent zszedł poniżej 85 dol. za baryłkę. Nie oznacza to jednak końca problemów z żeglugą. Donald Trump wcześniej zapowiadał działania wobec państw utrudniających realizację amerykańskiej strategii w regionie. Porozumienie Teheranu i Maskatu może więc stać się kolejnym punktem napięcia między Iranem a USA.

Rynek biur odzyskuje apetyt

Rynek nieruchomości biurowych w Polsce pokazuje oznaki ożywienia. W lipcu z oferty zniknęło 315 modułów biurowych o powierzchni 128,4 tys. mkw., podczas gdy dodano 243 moduły o łącznej powierzchni około 97 tys. mkw. Od początku roku przewaga wynajętej powierzchni nad nową ofertą sięgnęła blisko 100 tys. mkw.. Rosną również czynsze. Średnia stawka w dostępnych biurach wynosiła pod koniec lipca 14,45 euro za mkw., a w Warszawie około 16,5 euro.

Meta zapłaci 18 mld dol.

Meta zgodziła się zapłacić maksymalnie 1,8 mld dol. w ramach ugody dotyczącej szkodliwości mediów społecznościowych. Porozumienie zakłada również nowe zabezpieczenia na Facebooku i Instagramie, w tym ograniczenia dotyczące czasu korzystania z platform przez dzieci oraz dodatkowe mechanizmy kontroli rodzicielskiej. Kwota ugody robi wrażenie, ale jest znacznie niższa od wcześniejszych szacunków roszczeń, które według samej Mety mogły przekraczać bilion dol..

Wezwanie na akcje Żabki

Alimentation Couche-Tard, właściciel sieci Circle K, ogłosił wezwanie na wszystkie akcje Żabka Group po 32 zł za sztukę. Analitycy zwracają uwagę, że oferta nie zawiera premii za przejęcie, dlatego nie wykluczają podniesienia ceny. Ewentualne wycofanie Żabki z giełdy może mieć konsekwencje dla warszawskiego parkietu. Jej miejsce w WIG20 prawdopodobnie zajmie XTB, a środki wypłacone inwestorom mogą częściowo wrócić na rynek i wesprzeć inne spółki detaliczne.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.