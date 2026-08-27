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W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Iran i Oman uzgodniły tymczasową trasę przez Cieśninę Ormuz oraz podział jej wód i opłat pobieranych od przepływających jednostek. Porozumienie wywołało spadek cen ropy – Brent zszedł poniżej 85 dol. za baryłkę. Nie oznacza to jednak końca problemów z żeglugą. Donald Trump wcześniej zapowiadał działania wobec państw utrudniających realizację amerykańskiej strategii w regionie. Porozumienie Teheranu i Maskatu może więc stać się kolejnym punktem napięcia między Iranem a USA.
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Nadzieje na rychłe otwarcie cieśniny Ormuz, najważniejszego szlaku transportowego dla surowców energetycznych, spychają notowania ropy naftowej w dół.
Rynek nieruchomości biurowych w Polsce pokazuje oznaki ożywienia. W lipcu z oferty zniknęło 315 modułów biurowych o powierzchni 128,4 tys. mkw., podczas gdy dodano 243 moduły o łącznej powierzchni około 97 tys. mkw. Od początku roku przewaga wynajętej powierzchni nad nową ofertą sięgnęła blisko 100 tys. mkw.. Rosną również czynsze. Średnia stawka w dostępnych biurach wynosiła pod koniec lipca 14,45 euro za mkw., a w Warszawie około 16,5 euro.
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Najlepsze biura się kończą. Duzi najemcy muszą planować przeprowadzki nawet kilka lat wcześniej. Czynsze idą w górę, rosną też koszty aranżacji pow...
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Meta zgodziła się zapłacić maksymalnie 1,8 mld dol. w ramach ugody dotyczącej szkodliwości mediów społecznościowych. Porozumienie zakłada również nowe zabezpieczenia na Facebooku i Instagramie, w tym ograniczenia dotyczące czasu korzystania z platform przez dzieci oraz dodatkowe mechanizmy kontroli rodzicielskiej. Kwota ugody robi wrażenie, ale jest znacznie niższa od wcześniejszych szacunków roszczeń, które według samej Mety mogły przekraczać bilion dol..
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Meta zawarła przełomową ugodę z 47 stanami, Dystryktem Kolumbii oraz terytoriami USA. Firma zgodziła się zapłacić do 17,1 mld dolarów kar i wprowad...
Alimentation Couche-Tard, właściciel sieci Circle K, ogłosił wezwanie na wszystkie akcje Żabka Group po 32 zł za sztukę. Analitycy zwracają uwagę, że oferta nie zawiera premii za przejęcie, dlatego nie wykluczają podniesienia ceny. Ewentualne wycofanie Żabki z giełdy może mieć konsekwencje dla warszawskiego parkietu. Jej miejsce w WIG20 prawdopodobnie zajmie XTB, a środki wypłacone inwestorom mogą częściowo wrócić na rynek i wesprzeć inne spółki detaliczne.
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Kanadyjski koncern Alimentation Couche-Tard chce przejąć pełną kontrolę nad Grupą Żabka, oferując inwestorom 32 zł za akcję, i planuje wycofanie po...
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
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