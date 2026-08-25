Jak podano w komunikacie prasowym, Grupa Polsat Plus, która w swojej fabryce w Świdniku, w ramach spółki PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy, produkuje miejskie autobusy wodorowe NesoBus, rozpoczyna także produkcję autobusów elektrycznych.

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„Pierwsze zamówienie zrealizuje dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, z którą w piątek, 21 sierpnia br., podpisała umowę na dostawę 9 pojazdów dla PKM Świerklaniec. Wcześniej do GZM trafiło 8 autobusów wodorowych od Grupy Polsat Plus. Dostawa nowych autobusów jest planowana na I kwartał 2027 r.” – napisano w komunikacie.

Grupa Polsat Plus rozpoczyna produkcję autobusów elektrycznych

Jak podano w informacji, przedmiotem zamówienia jest 9 nowych, 12-metrowych, całkowicie niskopodłogowych autobusów miejskich z napędem elektrycznym wraz z infrastrukturą ładowania: 4 dwustanowiskowymi stacjami ładowania – jedną o mocy 80 kW i trzema o mocy 120 kW. Zasięg autobusów ma wynosić do 350 km.

„Inwestycja warta ponad 28 mln zł, w 80 proc. finansowana z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, ma wzmocnić zeroemisyjny transport w regionie. Autobusy produkuje spółka PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy z Grupy Polsat Plus we własnej fabryce w Świdniku” – napisano dalej.

Dodano, że w Metropolii jeździ już osiem wodorowych NesoBusów, a teraz dołączą do nich autobusy elektryczne tej samej marki.