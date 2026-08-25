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Świat socjologii patrzy na Warszawę

To będzie jedno z najważniejszych wydarzeń dotyczących nauk społecznych w Europie. Od 25 do 28 sierpnia odbywa się w Warszawie 17. konferencja Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego. W wydarzeniu będzie uczestniczyć ponad 3 tysiące gości z 68 krajów. Na tych kilka dni kampusy SGGW i Uniwersytetu Warszawskiego staną się sercem europejskiej, ale też światowej socjologii. O merytorycznej stronie Kongresu, roli socjologii we współczesności, ale też o kwestiach organizacyjnych dotyczących wielkiego wydarzenia naukowego opowiadają Marcinowi Piaseckiemu prof. Mirosława Grabowska i prof. Joanna Wyleżałek, przewodnicząca i wiceprzewodnicząca lokalnego komitetu organizacyjnego.

