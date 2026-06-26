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Świat, w którym nigdy nie było biur. Co nam mówi eksperyment ekspertów Colliers?

Jak wyglądałby świat bez biur - co by było, gdyby ten sektor nigdy się nie rozwinął. Jaki miałoby to wpływ na funkcjonowanie miast, na gospodarkę oraz jakie niosłoby za sobą skutki społeczne. W programie „Rzecz o Nieruchomościach” goszczą eksperci firmy Colliers: Katarzyna Tasarek-Skrok –z działu powierzchni biurowych i Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista na region CEE.

