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AI wchodzi do firm. „Nie chodzi już o naukę, tylko o wdrażanie”

Ponad 65 tys. uczestników, 46 tys. zdobytych certyfikatów i wskaźnik ukończenia programu na poziomie 71 proc. – takie wyniki przyniosła 3. edycja programu „Umiejętności Jutra AI”, realizowanego przez Google we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Podczas konferencji podsumowującej tę edycję organizatorzy podkreślali jednak, że najważniejsze nie są liczby, lecz wdrożenia sztucznej inteligencji w polskich firmach.

